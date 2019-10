Computec Cyber Week: Anzeige: Tag 2 mit Angeboten u.a. von Acer, AMD, be quiet!, Fractal Design sowie Intel-Prozessoren, z.B. Intel Core i7-9700 KF für 359,00 Euro - 4Players.de

Die Highlights an Tag 2: Angebote von Acer, AMD, be quiet!, Fractal Design sowie Prozessoren von Intel.

Die dritte Computec Cyber Week hat begonnen: Mit mehr Herstellern und Produkten denn je warten vom 25. Oktober bis 3. November auf www.cyberweek.deals spannende Schnäppchen und massig coole Angebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Entertainment mit Rabatten von bis zu 70 Prozent auf euch. Zu den Partnern der Cyber Week gehören über 30 Hersteller wie Alternate, AMD, Intel, Seagate, Asus, Gigabyte, HP, Captiva, Samsung und Enermax. Die Cyber Week wird präsentiert von PC Games Hardware, Buffed, PC Games, 4Players, Golem und Areamobile.Acer Inc., gegründet 1976, ist einer der aktuell weltweit größten ITK-Anbieter. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Notebooks, Tablets, 2-in-1s, PCs, Displays und Projektoren sowie Produkte für die Bereiche Home Entertainment, Education, Gaming, Digital Signage und mobiles Internet.Der Predator X34P verfügt über eine brillante Auflösung mit 3.440 x 1.440 Pixeln, eine Bilddiagonale von 86 cm (34 Zoll) und einstellbare Spiel-Profile. Das gebogene und nahezu rahmenlose Panel lässt den Spieler tiefer ins Geschehen eintauchen und verleiht ein "Mitten-Drin"-Gefühl. Farben wirken durch eine 100%-ige Abdeckung des sRGB Farbraums intensiv und lebendig.AMD stellt mit seinen neuen Produkten, der AMD Ryzen 3000 Prozessor-Serie sowie der AMD Radeon RX 5700 Grafikkarten-Serie, eine neue PC-Plattform gemeinsam mit X570 Chipsatz Mainboards vor. Der Gaming Winter kann kommen!Mit der neuen AMD Ryzen 3000 Prozessor Serie werden neue Maßstäbe in puncto Performance, Energieeffizienz und neuen Standards gesetzt. Unterstützung von PCIe der 4. Generation ist mit einem neuen X570 Mainboard garantiert und macht gerade den AMD Ryzen 3800X mit seinen acht Kernen zu einem echten Leistungswunder. Bis maximal 4500 MHz im Turbo-Modus! Das Beste: Beim Kauf gibt es noch zwei Spiele (Borderlands 3 und The Outer Worlds) gratis dazu.Der Name „be quiet!“ ist Programm: PC-Komponenten von Be Quiet überzeugen durch kompromisslose Geräuschminimierung und erstklassige Technologiekonzepte. Ausgewählte Lüfter, CPU-Kühler, Netzteile und Gehäuse gibt es zudem aktuell bis zu 30 % günstiger.Das be quiet! Pure Base 500 Window Metallic Gray vereint leise und flexible Eigenschaften in einem kompakten und ausgeklügelten Design, u. a. wechselbare Top-Cover für leise und performante Systeme, zwei vorinstallierte Pure Wings 2 140mm Lüfter und Dämmmatten an der Front, den Seiten sowie dem regulären Top-Cover.Skandinavisches Design, makellose Qualität und Funktionalität bis ins Detail sind die stilprägenden Merkmale von Fractal Design. Dank der Cyber Week sparen Schnäppchenjäger jetzt bis zu 15% beim Kauf ausgewählter Produkte des schwedischen Herstellers.Das Define S2 ist der nächste große Schritt in der Entwicklung des offenen Gehäuse-Designs – eine geniale Weiterentwicklung der Zero-Obstruction-Formel, die die Serie zum de facto Standard für Hochleistungs-Silent-Builds gemacht hat.Die neunte Generation ist die leistungsstärkste Generation von Intel Core Desktop-Prozessoren. Sie bietet Funktionen und Verbesserungen, mit denen sowohl Gamer als auch Anwender ihre Lieblingsbeschäftigung entfalten können.Der Intel Core i7-9700K Prozessor (Codename "Coffee Lake-R") ist eine 8-Core-CPU für den Sockel 1151 und basiert auf der aktuellen Generation (Coffee Lake). Die CPU taktet mit 3,6 GHz und erlaubt einen Turbo-Takt von 4,9 GHz bei maximal 95 Watt TDP. Dieser Intel Core-Prozessor basiert auf Intel's 14-nm-Coffee Lake-Architektur und stellt eine Weiterentwicklung der bisherigen Core-Prozessoren dar.