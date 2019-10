Computec Cyber Week: Anzeige: Tag 3, u.a. mit Angeboten von Enermax, Alphacool, ASRock oder BenQ/Zowie, z.B. BenQ EL2870UE für 219 Euro statt 259,99 Euro - 4Players.de

Die Highlights an Tag 3: Angebote von Alphacool, ASRock, BenQ/Zowie und Enermax.

Weitere Angebote:

Weitere Angebote:

Weitere Angebote:

Die dritte Computec Cyber Week hat begonnen: Mit mehr Herstellern und Produkten denn je warten vom 25. Oktober bis 3. November auf www.cyberweek.deals spannende Schnäppchen und massig coole Angebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Entertainment mit Rabatten von bis zu 70 Prozent auf euch. Zu den Partnern der Cyber Week gehören über 30 Hersteller wie Alternate, AMD, Intel, Seagate, Asus, Gigabyte, HP, Captiva, Samsung und Enermax. Die Cyber Week wird präsentiert von PC Games Hardware, Buffed, PC Games, 4Players, Golem und Areamobile.Seit der Gründung im Jahr 2002 hat Alphacool sich weltweit als Pionier in der Entwicklung von PC & Server-Wasserkühlungskomponenten einen Namen gemacht. Als Premium-Anbieter von PC-Wassserkühlungs-Komponenten ist Alphacool zur Qualität verpflichtet und verwendet ausschließlich Radiatoren und Cooling-Plates aus Vollkupfer.Die Alphacool Eisbaer ist der Klassiker der AiO PC-Wasserkühlungen, wenn es um Leistung und Erweiterbarkeit geht. Für alle Alphacool Eisbaer AiO PC-Wasserkühlungssysteme werden ausschließlich Vollkupfer-Radiatoren verwendet, was den Systemen von Alphacool einen entscheidenden Performance-Vorteil verschafft! Wer die Kühlleistung einer DIY PC-Wasserkühlung braucht, ist mit dem Alphacool Eisbaer bestens für lange Gaming-Nächte gerüstet.Als einer der größten Motherboard-Hersteller hat sich ASRock darauf spezialisiert, Hardware ohne Kompromisse mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.Das ASRock X570 STEEL LEGEND basiert auf dem AMD-X570-Chipsatz und unterstützt AMD-Prozessoren für den Sockel AM4. Es verfügt über 4 DDR4-Slots für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung gehören 2 PCIe-4.0-x16-Slots und 3 PCIe 4.0 x1 Slots. Außerdem verfügt das ASRock X570 STEEL LEGEND über 8-Kanal-Sound, eine Gigabit-LAN-Schnittstelle, 8 SATA3-Anschlüsse, 2 M.2-Anschlüsse und eine Reihe an USB Schnittstellen.Benq/Zowie Monitore & Mäuse stehen für höchste Qualität im Bereich eSports und sichern eine einwandfreie Ingame-Erfahrung.Mit dem EX3501R von Benq kann man alle Vorteile von effizientem Multitasking genießen (Bild-in-Bild). Der konkav gebogene Monitor liefert dank der QuadHD 1440p Auflösung brillante und scharfe Details, die zusammen mit der HDR-Technologie und dem damit verbundenen deutlich größeren Farb- und Kontrastraum, einfach gut aussehen. 100 Hz Bildwiederholrate sorgen für eine stets flüssige Bedienung und ruckelfreie Bilder, die auch in Spielen durch AMDs FreeSync-Technologie erhalten bleiben.Enermax ist einer der führenden Hersteller von PC-Komponenten, dessen Devise seit jeher ist: Power, Innovation, Design. Das neueste Produkt ist das LIQMAX III. Dank des patentierten Dual-Chamber-Designs, Central Coolant Inlet (CCI) und der Shunt-Channel-Technologie (SCT) erreicht der Kühler eine noch schnellere Wärmeübertragung.Mit LIQMAX III RGB erhält die Liqmax-Serie endlich RGB-Beleuchtung. Der Wasserblock in Acryloptik ist im dem Aurabelt-Design ausgestattet, das für brillante Lichteffekte sorgt. LIQMAX III RGB unterstützt die RGB-Synchronisation mit Motherboards, die über 4-polige RGB-Anschlüsse verfügen. Dank des patentierten Dual-Chamber-Designs, des Central Coolant Inlet und der Shunt-Channel-Technologie erreicht der Kühler eine schnellere Wärmeübertragung und eine längere Lebensdauer.Weitere Angebote: