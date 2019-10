Computec Cyber Week: Anzeige: Tag 4 mit Angeboten von u.a. Kingston, Adata, Sharkoon und Cherry, z.B. Desktop-Set DW9000 Slim für 64,90 Euro - 4Players.de

Die Highlights an Tag 4: Angebote von Adata, Cherry, Kingston sowie Sharkoon.

Die dritte Computec Cyber Week hat begonnen: Mit mehr Herstellern und Produkten denn je warten vom 25. Oktober bis 3. November auf www.cyberweek.deals spannende Schnäppchen und massig coole Angebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Entertainment mit Rabatten von bis zu 70 Prozent auf euch. Zu den Partnern der Cyber Week gehören über 30 Hersteller wie Alternate, AMD, Intel, Seagate, Asus, Gigabyte, HP, Captiva, Samsung und Enermax. Die Cyber Week wird präsentiert von PC Games Hardware, Buffed, PC Games, 4Players, Golem und Areamobile.Adata stellt seit 2001 Speicherlösungen her, die den digitalen Alltag der Kunden bereichern. Die Integrität und Professionalität des Unternehmens haben Adata zur führenden Marke für Speicherprodukte mit den meisten preisgekrönten Produktdesigns gemacht.Die Adata XPG SX8200 Pro 512 GB ist eine High-End-SSD speziell für Spieler und leistungsorientierte Anwender. Die SX8200 Pro basiert auf einem leistungsstarken SMI Controller und erreicht dank PCIe Gen3x4-Interface sehr hohe sequentielle Geschwindigkeiten von bis zu 3500 MB/s (lesen) bzw. 2300 MB/s (schreiben).Die Cherry Produkte bestechen durch hohe Qualität und attraktives Design. Innerhalb jeder Produktklasse ist Cherry der Maßstab für Performance. Durch Zuverlässigkeit, Funktionalität und Langlebigkeit glänzen die roten Kirschen seit über 60 Jahren.Die Cherry MW 8 ADVANCED-Maus vereint edle Materialien, zeitloses Design und modernste Technik zu einem Eingabegerät der Spitzenklasse. Die Maus ist für mobile und stationäre Anwendungen gleichermaßen geeignet. Oberfläche und Mausrad sind aus Metall, Anbindung erfolgt über Funk oder Bluetooth.Kingston Technology Company, Inc. ist der weltweit größte unabhängige Hersteller von Speicherprodukten. 1987 mit einem einzigen Produkt gestartet, bietet Kingston inzwischen über 2.000 Speicherprodukte für alle erdenklichen Geräte an und hat sich durch Qualität und Zuverlässigkeit einen Namen gemacht.Die Kingston A400 SSD fährt das System bis zu 10-Mal schneller als eine traditionelle Festplatte hoch und sorgt damit für Höchstleistung, ultraschnelle Reaktionszeiten beim Multitasking und beschleunigt das System insgesamt. Sie ist mit einem Controller der neuesten Generation ausgestattet, der für Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 500 MB/s und 350 MB/s sorgt. Die A400 ist insgesamt zuverlässiger und langlebiger als eine Festplatte.Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung stellt Sharkoon leistungsstarke Gehäuse und Peripherie her. Sharkoon-Produkte sind mit internationaler Effizienz gefertigt und im Herzen Hessens für Gamer designt.Lasst die Farben fließen – mit dem RGB FLOW von Sharkoon! Mit seinem Seitenteil aus gehärtetem Glas und der klaren Form präsentiert sich das Midi-ATX-Gehäuse elegant-unauffällig. Das minimalistische Design wird jedoch von einem Fluss aus satten Farben aufgebrochen, der sich durch zwei integrierte LED-Streifen von der Front ins Seitenteil ergießt. Mit einem Mesh-Gitter in der Front, sechs Plätzen für Lüfter sowie massig Platz für Komponenten, ist es zudem ein optimales Zuhause für die Hardware.