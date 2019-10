Computec Cyber Week: Anzeige: Tag 7, heute mit Angeboten von u.a. Sennheiser, HMA, Agando und Creative, z.B. Sound BlasterX G6 für 114,90 Euro - 4Players.de

Die Highlights an Tag 7: Angebote von Agando, Creative, HMA sowie Sennheiser.



Weitere Angebote:

Die dritte Computec Cyber Week läuft auf Hochtouren: Mit mehr Herstellern und Produkten denn je warten vom 25. Oktober bis 3. November auf www.cyberweek.deals spannende Schnäppchen und massig coole Angebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Entertainment mit Rabatten von bis zu 70 Prozent auf euch. Zu den Partnern der Cyber Week gehören über 30 Hersteller wie Alternate, AMD, Intel, Seagate, Asus, Gigabyte, HP, Captiva, Samsung und Enermax. Die Cyber Week wird präsentiert von PC Games Hardware, Buffed, PC Games, 4Players, Golem und Areamobile.Als zertifizierter Intel Platinum und AMD Elite Partner fertigt Agando seit über 30 Jahren an seinen Standorten in Deutschland PC-Systeme, Notebooks und Server für seine Kunden, immer getreu dem Motto: „Nur das Beste für unsere Kunden“.Zur Cyber Week präsentiert Agando Computer ausgewählte Spitzenangebote: konfigurierbare Top-Marken-PCs, die beste Performance von namhaften Herstellern und zu 100% Made in Germany mit 3 Jahren Garantie.Bekannt für seine Sound Blaster Soundkarten, treibt Creative die digitale Unterhaltung mit modernsten Audiolösungen, erstklassigen drahtlosen Lautsprechern, leistungsstarken Kopfhörern und tragbaren Mediengeräten voran.Der Sound BlasterX G6 verbessert sofort die Audioqualität für ein viel besseres Erlebnis, als mit Standard-Motherboard-Klang oder anderen USB-Gaming-DAC. Die USB-Soundkarte funktioniert mit PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC und kombiniert einen 32-Bit/384kHz, 130dB USB Digital Audio Converter (DAC) mit einem fantastischen diskreten Xamp-Kopfhörerverstärker für unglaublich detaillierten Klang.HMA VPN ist das VPN, auf das man zählen kann. Verschlüsseln Sie Ihre Internetverbindung mit 256-Bit-AES für optimalen Schutz. Mit über +1000 Servern an +290 Standorten ist immer einer in Ihrer Nähe. HMA funktioniert auf allen Geräten mit bis zu 5 Verbindungen gleichzeitig und protokolliert weder IP noch Online-Aktivitäten.Sennheiser strebt kontinuierlich danach, Klänge so perfekt wie möglich aufzunehmen, zu übertragen und wiederzugeben.Sennheiser's Ziel: Das vollendete Sounderlebnis.Das urbane Design des URBANITE XL Black iOS vereint Haltbarkeit und intelligente Funktionen für unterwegs. Der Over-Ear Kopfhörer liefert intensiven Club-Sound mit massiven Bässen, kombiniert mit dem Audio Know-how von Sennheiser.