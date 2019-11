Computec Cyber Week: Anzeige: Tag 9, u.a. mit Highlights von Adata, ASRock, BenQ/Zowie, Cherry, Deepcool, Enermax, Intel Devices, Kingston sowie Sharkoon - 4Players.de

Die Top_Deals an Tag 9: Angebote von Adata, ASRock, BenQ/Zowie, Cherry, Deepcool, Enermax, HP, Gigabyte, Intel Devices, Kingston sowie Sharkoon.

Die dritte Computec Cyber Week läuft auf Hochtouren: Mit mehr Herstellern und Produkten denn je warten vom 25. Oktober bis 3. November auf www.cyberweek.deals spannende Schnäppchen und massig coole Angebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Entertainment mit Rabatten von bis zu 70 Prozent auf euch. Zu den Partnern der Cyber Week gehören über 30 Hersteller wie Alternate, AMD, Intel, Seagate, Asus, Gigabyte, HP, Captiva, Samsung und Enermax. Die Cyber Week wird präsentiert von PC Games Hardware, Buffed, PC Games, 4Players, Golem und Areamobile.Adata stellt seit 2001 Speicherlösungen her, die den digitalen Alltag der Kunden bereichern. Die Integrität und Professionalität des Unternehmens haben Adata zur führenden Marke für Speicherprodukte mit den meisten preisgekrönten Produktdesigns gemacht.Die Adata XPG SX8200 Pro 512 GB ist eine High-End-SSD speziell für Spieler und leistungsorientierte Anwender. Die SX8200 Pro basiert auf einem leistungsstarken SMI Controller und erreicht dank PCIe Gen3x4-Interface sehr hohe sequentielle Geschwindigkeiten von bis zu 3500 MB/s (lesen) bzw. 2300 MB/s (schreiben).Als einer der größten Motherboard-Hersteller hat sich ASRock darauf spezialisiert, Hardware ohne Kompromisse mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.Das ASRock X570 STEEL LEGEND basiert auf dem AMD-X570-Chipsatz und unterstützt AMD-Prozessoren für den Sockel AM4. Es verfügt über 4 DDR4-Slots für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung gehören 2 PCIe-4.0-x16-Slots und 3 PCIe 4.0 x1 Slots. Außerdem verfügt das ASRock X570 STEEL LEGEND über 8-Kanal-Sound, eine Gigabit-LAN-Schnittstelle, 8 SATA3-Anschlüsse, 2 M.2-Anschlüsse und eine Reihe an USB Schnittstellen.Benq/Zowie Monitore & Mäuse stehen für höchste Qualität im Bereich eSports und sichern eine einwandfreie Ingame-Erfahrung.Mit dem EX3501R von Benq kann man alle Vorteile von effizientem Multitasking genießen (Bild-in-Bild). Der konkav gebogene Monitor liefert dank der QuadHD 1440p Auflösung brillante und scharfe Details, die zusammen mit der HDR-Technologie und dem damit verbundenen deutlich größeren Farb- und Kontrastraum, einfach gut aussehen. 100 Hz Bildwiederholrate sorgen für eine stets flüssige Bedienung und ruckelfreie Bilder, die auch in Spielen durch AMDs FreeSync-Technologie erhalten bleiben.Die Cherry Produkte bestechen durch hohe Qualität und attraktives Design. Innerhalb jeder Produktklasse ist Cherry der Maßstab für Performance. Durch Zuverlässigkeit, Funktionalität und Langlebigkeit glänzen die roten Kirschen seit über 60 Jahren.Die Cherry MW 8 ADVANCED-Maus vereint edle Materialien, zeitloses Design und modernste Technik zu einem Eingabegerät der Spitzenklasse. Die Maus ist für mobile und stationäre Anwendungen gleichermaßen geeignet. Oberfläche und Mausrad sind aus Metall, Anbindung erfolgt über Funk oder Bluetooth.Ob mit oder ohne RGB - Deepcool erreicht immer die optimale Temperatur! Hier finden Sie Kühler für Ihr Desktop-System, passendes Kühlzubehör, Wasserkühlungen sowie Gehäuse. Nutzen Sie die Cyber Week und profitieren Sie von den besten thermischen Lösungen für Ihren PC.Der CAPTAIN 360X WHITE ist mit Deepcools exklusiver Anti-Leak-Technologie ausgestattet und verbessert die Betriebssicherheit von AIO-Flüssigkeitskühlsystemen erheblich. Die integrierte RGB-Beleuchtung, welche den Wasserblock und 2 LED-Streifen einbindet, sorgt für optische Highlights. 3 x 120mm Radiatoren sorgen dabei für die nötige Abkühlung.Enermax ist einer der führenden Hersteller von PC-Komponenten. Das neueste Produkt ist das LIQMAX III.Mit LIQMAX III RGB erhält die Liqmax-Serie endlich RGB-Beleuchtung. Der Wasserblock in Acryloptik ist im dem Aurabelt-Design ausgestattet, das für brillante Lichteffekte sorgt. LIQMAX III RGB unterstützt die RGB-Synchronisation mit Motherboards, die über 4-polige RGB-Anschlüsse verfügen. Dank des patentierten Dual-Chamber-Designs, des Central Coolant Inlet und der Shunt-Channel-Technologie erreicht der Kühler eine schnellere Wärmeübertragung und eine längere Lebensdauer.HP bringt Gamer auf das nächste Level! Egal ob Notebooks, Monitore oder Gaming Produkte der OMEN und HP Pavilion Serie: Zur Cyber Week gibt es spannende Angebote mit bis zu 20 Prozent Rabatt.Das Gaming-Notebook Omen by HP 15-dc1201ng ist mit dem Intel Core i7-8750H sowie der Nvidia Geforce RTX 2060 ausgestattet und kommt mit 8 GB RAM (DDR4-2666), einer 128-GB-SSD sowie einer 1-TB-HDD. Obendrauf gibt es Call of Duty: Modern Warfare gratis dazu.Die Intel Core Prozessoren bieten Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit, um in der digitalen Zeit Schritt zu halten. Dank einer Reihe intelligenter und stilvoller Designs findet sich für jedes Budget das passende Gerät.Das Acer Aspire 5 (A515-54-5319) überzeugt mit solider Rechenleistung und ansprechendem Display. Ein Intel Core i5-10210U Quadcore-Prozessor sorgt für den nötigen Schub - hinzu kommen 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher und eine blitzschnelle PCIe-SSD mit 512 GB Kapazität. Das Display mit einer Diagonale von 39,62 cm (15,6) löst mit seinem Full-HD und verfügt über LED-Backlight und IPS-Technik.1987 mit einem einzigen Produkt gestartet, bietet Kingston inzwischen über 2.000 Speicherprodukte für alle erdenklichen Geräte an und hat sich durch Qualität und Zuverlässigkeit einen Namen gemacht.Die Kingston A400 SSD fährt das System bis zu 10-Mal schneller als eine traditionelle Festplatte hoch und sorgt damit für Höchstleistung, ultraschnelle Reaktionszeiten beim Multitasking und beschleunigt das System insgesamt. Sie ist mit einem Controller der neuesten Generation ausgestattet, der für Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 500 MB/s und 350 MB/s sorgt. Die A400 ist insgesamt zuverlässiger und langlebiger als eine Festplatte.Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung stellt Sharkoon leistungsstarke Gehäuse und Peripherie her. Sharkoon-Produkte sind mit internationaler Effizienz gefertigt und im Herzen Hessens für Gamer designt.Lasst die Farben fließen – mit dem RGB FLOW von Sharkoon! Mit seinem Seitenteil aus gehärtetem Glas und der klaren Form präsentiert sich das Midi-ATX-Gehäuse elegant-unauffällig. Das minimalistische Design wird jedoch von einem Fluss aus satten Farben aufgebrochen. Mit einem Mesh-Gitter in der Front, sechs Plätzen für Lüfter sowie massig Platz für Komponenten, ist es zudem ein optimales Zuhause für die Hardware.