Computec Cyber Week: Anzeige: Jeden Tag neue Angebote, heute u.a. von Sharkoon, AVM, D-Link sowie Samsung TFT

Samsung TFT:

Weitere Angebote:

LG TFT:

Weitere Angebote:



AVM:

Weitere Angebote:

D-Link:

Weitere Angebote:

Sharkoon:

Weitere Angebote:

Deepcool:

Weitere Angebote:

Die Cyber Week 2020 Summer Edition läuft auf Hochtouren! Vom 15. bis 24. Juni gibt es auf www.cyberweek.deals jede Menge Schnäppchen und Sonderangebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Entertainment zu entdecken. Die Top-Deals des dritten Tages kommen von Samsung TFT, Intel Devices, Kingston, Patriot, Seagate und beQuiet!Die Cyber Week wird präsentiert von PC Games Hardware, Buffed, PC Games, 4Players, Golem, Games Aktuell, N-Zone, Linux-Magazin, Play4, SFT, Widescreen und Areamobile.Die Übersicht aller Angebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Entertainment findet ihr auf www.cyberweek.deals - viel Spaß beim Schnäppchen-Stöbern. Innovative, hochauflösende Samsung Monitore – exzellent für Arbeit & Gaming. Entdecken Sie die neuen Samsung Monitor-Highlights zu unserer Cyber Week, wie beispielsweise den C32JG54, einen curved Gaming-Monitor mit 32 Zoll Bilddiagonale und einer Bildwiederholrate von 144 Hz. LG Electronics Information System Products (ISP) liefert seit über zwanzig Jahren Lösungen, um Menschen effizient mit Computern arbeiten zu lassen. Die optimale Verbindung von attraktivem Design, perfekter Ergonomie und höchster Bildqualität steht bei der Produktentwicklung von Monitoren an erster Stelle. AVM bietet vielseitige Produkte für den schnellen Breitbandanschluss und das intelligente Heimnetz. Mit der FRITZ!-Produktfamilie ist AVM in Deutschland und Europa ein führender Hersteller von Breitbandendgeräten für DSL, Kabel, LTE und Glasfaser. D-Link ist ein Hersteller professioneller Netzwerkprodukte und -lösungen für Heimnetzwerke und Unternehmen in den Bereichen WLAN, Switching, IP-Videoüberwachung, 4G-LTE/3G-UMTS und Smart Home. Zur Cyber Week präsentiert D-Link ausgewählte Überwachungskameras für drinnen und draußen, Switches, Router und vieles mehr. Seit 2003 entwickelt Sharkoon Gaming-Produkte „Designed in Germany“, die durch eine außergewöhnliche Kombination aus Leistung und erschwinglichem Preis mehrfach von der Fachpresse ausgezeichnet wurden und in der weltweiten Gaming-Community beliebt sind. Ob mit oder ohne RGB – DeepCool erreicht immer die optimale Temperatur!Hier finden Sie Kühler für Ihr Desktop-System, passendes Kühlzubehör, Wasserkühlungen sowie Gehäuse. Nutzen Sie die Cyber Week und profitieren Sie von den besten thermischen Lösungen für Ihren PC.