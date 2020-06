Computec Cyber Week: Anzeige: Jeden Tag neue Angebote, heute u.a. von Acer, Dell, HP, Hazet, Bosch und Captiva

Acer:

Dell:





HP:





Hazet:





Bosch:





Captiva:





Die Cyber Week 2020 Summer Edition läuft auf Hochtouren! Vom 15. bis 24. Juni gibt es auf www.cyberweek.deals jede Menge Schnäppchen und Sonderangebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Entertainment zu entdecken. Die Top-Deals des fünften Tages kommen von Acer, Dell, HP, Hazet, Bosch und Captiva.Die Cyber Week wird präsentiert von PC Games Hardware, Buffed, PC Games, 4Players, Golem, Games Aktuell, N-Zone, Linux-Magazin, Play4, SFT, Widescreen und Areamobile.Die Übersicht aller Angebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Entertainment findet ihr auf www.cyberweek.deals - viel Spaß beim Schnäppchen-Stöbern. Acer Inc., gegründet 1976, ist heute einer der weltweit größten ITK-Anbieter. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Notebooks, Tablets, 2-in-1s, PCs, Displays und Projektoren sowie Produkte für die Bereiche Home Entertainment, Education, Gaming, Digital Signage und mobiles Internet. Dell ermöglicht es Communitys, Menschen & Kunden weltweit, ihre Ideen mit Technologie zu verwirklichen. Ganz egal ob bei PCs, Notebooks, Monitoren oder Peripherie: bei Dell steht stets der Nutzer im Fokus. Egal ob Notebooks, PCs oder Monitore der OMEN und HP Pavilion Serie: Entdecke die ganze Produktreihe und spare bis zu 25% auf spannende Angebote zur Cyber Week! HAZET – Tradition und Qualität „Made in Germany“ – Seit über 150 Jahren stellt HAZET für Profis & ambitionierte Heimwerker her und ist mittlerweile in 5. Generation familiengeführt. Bei allen Werkzeugen wird größter Wert auf gleichbleibende, hohe Qualität gelegt. Bosch Professional steht für Innovation und Qualität. Damit sind Sie für jede Arbeit gut gerüstet. Egal ob Sie Leistungsstärke durch ein kabelgebundenes Gerät oder Mobilität durch ein flexibles akkubetriebenes Gerät bevorzugen, Bosch Professional bietet Ihnen eine große Auswahl an professionellen Elektrowerkzeugen. Getreu dem Motto „high quality power“ liefert CAPTIVA für die Cyber Week ausgezeichnete Qualität zu einem spitzen Preis-Leistungs-Verhältnis in High-End Gamer-Maschinen und Business-PCs.Alle weiteren Cyber Week-Angebote von Captiva findet ihr in der untenstehenden Liste.