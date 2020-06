Computec Cyber Week: Anzeige: Jeden Tag neue Angebote, heute u.a. von AMD, Asus, Logitech sowie Samsung SSD

AMD:

Die Cyber Week 2020 Summer Edition läuft auf Hochtouren! Vom 15. bis 24. Juni gibt es auf www.cyberweek.deals jede Menge Schnäppchen und Sonderangebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Entertainment zu entdecken. Die Top-Deals des sechsten Tages kommen von AMD, Alternate, Asus, Samsung SSD, Logitech sowie Intel CPU/SSD.Die Cyber Week wird präsentiert von PC Games Hardware, Buffed, PC Games, 4Players, Golem, Games Aktuell, N-Zone, Linux-Magazin, Play4, SFT, Widescreen und Areamobile.Die Übersicht aller Angebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Entertainment findet ihr auf www.cyberweek.deals - viel Spaß beim Schnäppchen-Stöbern. AMD steht für Gaming pur. Mit der Ultimativen Gaming Plattform basierend auf AMD RYZEN & AMD RADEON kommen Gamer voll auf Ihre Kosten. Neueste Technologien wie beispielsweise PCIe Gen 4 Support, Radeon Image Sharpening oder AMD FreeSync sind Schlagworte auf die Gaming Fans in Zukunft achten sollten.Weiteres Angebot: ALTERNATE bietet in seinem Onlineshop mehr als 85.000 Produkte aus über 20 Kategorien an. So finden sowohl Hardware-Spezialisten, Gaming-Profis, Heimkino-Enthusiasten als auch Heimwerker-Könige oder Technik-Fans ihre Lieblings-Artikel. Und dank der Cyber Week sparen Sie jetzt auch noch kräftig, mit satten Rabatten von bis zu 20 Prozent! Asus ROG steht für die neueste PC-Hardware: Ob pfeilschnelle Grafikkarte, Deluxe-Mainboard, High-End-Maus oder Gaming-Monitor, ROG-Produkte werden für die hohen Ansprüche von Gamern gemacht.Das Gaming-Mainoard ASUS ROG Strix B450-F ist mit seinem AM4-Sockel bereit für AMD-Ryzen-Prozessoren und unterstützt Dual-Channel DDR 4 3200 MHz (OC) sowie NVM Express Raid. Aura Sync RGB synchronisiert die LED-Beleuchtung mit einer großen Auswahl kompatibler PC-Hardware, inklusive adressierbaren RGB-Leuchtstreifen. Außerdem ermöglicht das Asus-Mainboard dank 5-fach-Optimierung Übertaktungs- und Kühlungsprofile, die auf das jeweilige System zugeschnitten sind. SSDs von Samsung sind für eine Datenübertragung in Höchstgeschwindigkeit bekannt. Ihren Rechner auf Touren bringt die Samsung 970 EVO Plus mit bis zu 3.500 MB/s Lese- und bis zu 3.300 MB/s Schreibgeschwindigkeit. Die neueste Generation der V-NAND-Technologie sorgt für eine herausragende Leistung und verbesserte Energieeffizienz. Zusätzlich zeichnet sich die 970 EVO Plus durch eine hohe Zuverlässigkeit aus. Logitech bietet eine umfassende Auswahl an Entertainment-Zubehör, nicht zuletzt hochwertige Mäuse und Tastaturen. Das kabellose Maus-Tastatur-Set Logitech MK540 Advanced wurde speziell für Präzision, Bedienkomfort und Zuverlässigkeit entwickelt und liefert sofort ein vertrautes Benutzererlebnis. Die geschwungen geformte und beidhändig bedienbare Maus passt sich bequem an die Form jeder Handfläche an. Intel Core Desktop-Prozessoren der 10. Generation bieten kompromisslose PC-Leistung. Dank der Intel Thermal Velocity Boost Technik (Intel TVB) lassen sich die Prozessoren mit bis zu 5,3 GHz takten - die neuesten Intel-CPUs bieten auch modernste Tools zum Übertakten. Außerdem besitzen Intel-CPUs der 10. Generation einen 20 MB Intel Smart Cache, eine Intel Eternet Connection I225 sowie die Thunderbolt 3 Technologie.