Madden NFL 20: American Football auf PC, PS4 und Xbox One mit Karriere-Kampagne und Superstar X-Factor - 4Players.de

"Franchise: Simuliere eine komplette NFL-Karriere und schreibe als Spieler, Trainer oder Eigentümer Geschichte, mit online verbundenen Einzel- und Mehrspieler-Ligen. Kämpfe mit bis zu 32 anderen Teams um eine Super Bowl-Dynastie. Schließe das Jahr mit dem Pro Bowl ab und verdiene dir saisonale Awards.

Ultimate Team: Wetteifere im ultimativen NFL Fantasy Teamaufbaumodus, der dir deine Lieblingsspieler aus der Vergangenheit und Gegenwart an die Seite stellt. Absolviere Spiele, erhalte Belohnungen und verbessere dein Team mit täglichen spaßigen und mitreißenden Herausforderungen, einschließlich ganzjähriger NFL Live-Inhalte.

Exhibition: Spiele Mann-gegen-Mann in Online- und Offline-Spielen (Einzel- und Mehrspieler) oder offline im Einzelspieler gegen die CPU. Passe deine Einstellungen an, einschließlich Spielzeit je Viertel, Regeln, Stadien und Uniformen."

Screenshot - Madden NFL 20 (PC) Screenshot - Madden NFL 20 (PC) Screenshot - Madden NFL 20 (PC)

"Einzigartige Playbooks - Playbooks wurden wesentlich markanter gestaltet, um mehr Möglichkeiten für strategische Planung und Anpassungen im Spiel zu bieten.

Run/Pass-Optionen - Run/Pass-Optionen sind nun beim Call verfügbar und bringen noch mehr authentisches NFL-Feeling auf den virtuellen Rasen.

On-Field-Trainer - Verbessere dich als Madden-Spieler mit diesem geschlossenen und lehrreichen System, das dir während deines Spielfortschritts die neuen Spielmechaniken näher bringt.

Neue Pump Fake-Mechanik - Nutze den Pump Fake, um den Wurf zu einem Receiver anzutäuschen und die gegnerischen Verteidiger hereinzulegen. Ermöglicht wird dies durch die neue 'Wurf abbrechen'-Mechanik per Doppelklick.

NFL Pro Bowl - Sei Teil des jährlichen Pro Bowl im Franchise-Modus und 'Face of the Franchise: QB1'-Modus. Hier geben sich die besten Spieler der AFC und NFC ein Stelldichein.

Auf Superstars zugeschnittene Spielzüge - Deine Spielzüge werden für deine Superstars maßgeschneidert, um sie direkt in die Action zu holen, wenn sie am dringendsten gebraucht werden.

Neue Jubel - Über 20 neue Touchdown- und First Down-Jubel wurden hinzugefügt, um den wichtigsten Spielzügen den richtigen Groove zu verpassen."

5 Gold Team Fantasy-Packs

1 Elitespieler deiner Wahl von 32 Basiselitespielern aus deinem Lieblings-NFL-Team in Madden Ultimate Team

1 einzigartige Superstar-Fähigkeit deiner Wahl für deinen erstellten Spieler im 'Face of the Franchise: QB1'-Modus

3 Tage Vorabzugang

12 Gold Team Fantasy-Packs

1 Elitespieler deiner Wahl von 32 Basiselitespielern aus deinem Lieblings-NFL-Team

1 kleines Quick Sell Trainings-Pack in Madden Ultimate Team

1 einzigartige Superstar-Fähigkeit deiner Wahl für deinen erstellten Spieler im 'Face of the Franchise: QB1'-Modus

3 Tage Vorabzugang

15 Gold Team Fantasy-Packs

1 Elitespieler deiner Wahl von 32 Basiselitespielern aus deinem Lieblings-NFL-Team

1 großes Quick Sell Trainings-Pack

1 Elitespieler-Pack mit Spielern aus der Vergangenheit und Gegenwart

1 Madden Championship Series-Pack in Madden Ultimate Team

1 einzigartige Superstar-Fähigkeit deiner Wahl für deinen erstellten Spieler im 'Face of the Franchise: QB1'-Modus

EA Sports hat Madden NFL 20 für PC (Origin), PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Das American-Football-Spiel wird am 2. August 2019 erscheinen. "Coverstar" ist Patrick Mahomes (Quarterback der Kansas City Chiefs).Madden NFL 20 wird den neuen Karriere-Kampagnen-Modus "Face of the Franchise: QB1" enthalten, der schwer an The Journey aus FIFA erinnert, aber mehr Personalisierungsoptionen verspricht. Die Entwickler schreiben: "Verkörpere das Aushängeschild eines Vereins und lasse jede deiner Entscheidungen deinen Werdegang zum NFL-Superstar beeinflussen. Erstelle deinen eigenen Nachwuchs-Quarterback und kämpfe dich durch die College-Liga bis zur National Championship. Meistere das NFL Combine und sichere dir deinen Platz im NFL Draft. (...) Sobald du ein Team gewählt hast, kannst du dich in die neue Szenariostruktur von Madden stürzen, die personalisierte Ereignisse, spielbare Szenarien und dynamische Herausforderungen generiert."Folgende Modi sind geplant:Neu ist ebenfalls Superstar X-Factor, ein Fähigkeiten-Fortschrittssystem, das spezielle Fähigkeiten der NFL-Stars zu Tage fördert: "Emotionen, Persönlichkeit und Stärken stellen bei 'Superstar X-Factor' ein neues, spannendes Spielelement dar. Entdecke ein progressives Fertigkeitensystem für die bekanntesten NFL-Superstars, das Fähigkeiten offenbart, wenn bestimmte Spielziele erreicht wurden."Weitere Features:Madden NFL 20 wird in drei Editionen angeboten: Standard Edition (PC: 59,99 Euro; Konsolen: 69,99 Euro), Superstar Edition (PC: 79,99 Euro; Konsolen: 89,99 Euro) und Ultimate Superstar Edition (PC: 89,99 Euro; Konsolen: 99,99 Euro).Standard Edition:Superstar Edition:Ultimate Superstar Edition:Letztes aktuelles Video: Ankündigung