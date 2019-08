Madden NFL 20: American Football auf PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

EA Sports hat Madden NFL 20 für PC via Origin, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht . Das Football-Spiel bietet den Karriere-Kampagnen-Modus "Face of the Franchise: QB1" (vom College-QB zum NFL-Star) und "Superhelden-Fähigkeiten" ausgewählter Spieler (Superstar X-Factors). Neue Run-Pass-Options-Spielzüge (RPO), Signature-Animationen und Playbooks werden vom Publisher ebenso hervorgehoben."In Madden NFL 20 stehen die Qualität, der Feinschliff und der Spielspaß im Mittelpunkt", kommentierte Executive Producer Seann Graddy. "Wir sind überzeugt, dass das neue Superstar X-Factors die größten NFL-Stars im Spiel als überragende Spieler zum Leben erweckt. Und es freut uns außerordentlich, den Fans mit Face of the Franchise: QB1 eine neue Karriere-Kampagne bieten zu können. Diese Features sorgen für genau die neuen Spielvarianten, die sich unsere Fans gewünscht haben. Sie legen die Grundlage für coole künftige Innovationen."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer - Bring It In mit Patrick Mahomes DJ Khaled und Lil Yachty