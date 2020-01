Warhammer Underworlds: Online: Tabletop-Umsetzung hat einen Start-Termin für den Early Access

Warhammer Underworlds: Online startet am 28. Januar in den Early Access bei Steam . Das hat Steel Sky Productions bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um die digitale Umsetzung von Warhammer Underworlds von Games Workshop. Das Tabletop mit Miniaturfiguren wurde im Oktober 2017 veröffentlicht. Laut Games Workshop bietet das Spiel strategischen Deckbau mit vielen Optionen und eine verhältnismäßig kurze Spielzeit (30-60 Minuten). Es wird als "kompetitives Miniaturenspiel" beschrieben.Im Early Access bekommt man bereits Zugriff auf ein Tutorial sowie Auseinandersetzungen mit der KI. Auch Online-Partien gegen menschliche Kontrahenten sollen bereits möglich sein - und das sowohl in Gelegenheits- als auch kompetitiven Ranked-Matches.Warhammer Underworlds: Online soll nach aktuellen Angaben für etwa zwei Monate im Early Access verweilen. Während zu Beginn lediglich zwei Warbands enthalten sein werden, sollen zwei weitere bis zum Verkaufsstart von Version 1.0 folgen. Im Anschluss sollen neue Karten (kostenlos) und zusätzliche Warbands (kostenpflichtig) folgen. Laut Angaben bei Steam gibt es derzeit keine Pläne, den Preis bei der Vollversion anzuheben.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer