Warhammer Underworlds: Online: Strategisches Karten- und Würfelspiel zieht in den Early Access

Screenshot - Warhammer Underworlds: Online (PC) Screenshot - Warhammer Underworlds: Online (PC) Screenshot - Warhammer Underworlds: Online (PC) Screenshot - Warhammer Underworlds: Online (PC) Screenshot - Warhammer Underworlds: Online (PC)

Am 28. Januar 2020 ist das PvP-Strategiespiel Warhammer Underworlds: Online von Steel Sky Productions in den Early Access für PC gestartet, wo es in zwei bis drei Monaten fertiggestellt werden soll. Der aktuell auf Steam veranschlagte Preis von 29,99 Euro soll auch nach der Veröffentlichung Bestand haben. Die bisherigen Nutzerreviews sind "ausgeglichen" (derzeit sind 56 Prozent von 41 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Warhammer Underworlds: Online ist eine digitale Adaption des explosiven, rundenbasierten Strategie-Brettspiels von Games Workshop, bei dem mächtige Kriegerscharen aus dem Age of Sigmar-Universum in einem ewigen Kampf um Ruhm Spieler gegen Spieler gegeneinander antreten. Wähle eine Kriegerschar, stelle deine Kartenstapel zusammen und bahne dir einen Weg zum Sieg, indem du Würfel- und Kartenmechaniken einsetzt, die grenzenlose strategische Möglichkeiten bieten."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer