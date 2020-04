Warhammer Underworlds: Online: PvP-Würfel- und Karten-Strategie verlässt den Early Access

Warhammer Underworlds: Online hat heute den Early Access hinter sich gelassen (Preis bei Steam : 29,99 Euro). Das PvP-Würfel- und Karten-Strategiespiel ist eine digitale Adaption des Tabletops Warhammer Underworlds (mit Miniaturen), in dem Kriegerscharen aus dem Age-of-Sigmar-Universum in einem Kampf um Ruhm gegeneinander antreten. Die Spielzeit der Spieler-gegen-Spieler-Matches soll "relativ kurz" sein. Die Entwickler erklären : "Gefangen in den hoch aufragenden Türmen der gespiegelten Stadt Shadespire kämpfen vier Kriegerscharen um ihr Überleben, jede vereint durch ein gemeinsames Ziel und jede mit einem eigenen Kampfstil. Entscheide, ob du als die tapferen, mit himmlisch geschmiedeten Waffen bewaffneten Stormcast Eternals oder als die gnadenlosen Blood Warriors von Khorne spielst, die ihre Feinde mit Hilfe ihres treuen Flesh Hound zerfleischen. Oder vielleicht bevorzugst du die von Nagash verfluchte und von einem fanatischen Anhänger des Todesgottes angeführte untoten Deathrattle oder die wilden, muskelbepackten Orruks, die mit dicken Platten aus verrostetem Metall geschützt sind und alles zerschlagen, was ihnen im Weg steht! Andere Kriegerscharen warten auf deine Befehle und werden im Laufe des Jahres 2020 als DLC verfügbar sein!""Dein Erfolg wird in Ruhmespunkten gemessen - diese werden vergeben, indem du Missionsziele erreichst und deine Feinde besiegst. Das Zusammenstellen der Kartenstapel ist das strategische Kernstück von Warhammer Underworlds: Online. Dein aus 20 Karten bestehender Kraftstapel ist voller raffinierter Listen und leistungsstarken Verbesserungen, die du benötigst, um maximalen Schaden anzurichten. Dein aus 12 Karten bestehender Missionszielstapel wird dein taktisches Vorgehen in einem Spiel leiten, wobei du durch das Erfüllen spezifischer Vorgaben Ruhmespunkte erzielen kannst."Im Gegensatz zum Tabletop werden alle zukünftigen "allgemeinen Karten" kostenlos sein und im Rahmen von regelmäßigen Release-Packs hinzugefügt.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer