Legend of the Tetrarchs: Fantasy-Rollenspiel auf Xbox One und PC erhältlich - 4Players.de

Aktualisierung vom 9. Mai 2019, 07:13 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 30. April 2019, 08:50 Uhr:

Inzwischen hat Kemco Legend of the Tetrarchs im Microsoft Store für Xbox One und PC (Windows 10) veröffentlicht. Der Preis beträgt wie angekündigt 14,99 Euro. Kemco wird Hit-Points 2D-Rollenspiel Legend of the Tetrarchs am 8. Mai 2019 auch im Microsoft Store für Xbox One und PC (Windows 10) veröffentlichen. Der Preis des im März bereits für iOS und Android erschienenen Titels wird 14,99 Euro betragen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Das heilige Schwert, welches eine ominöse Kraft verschlossen hielt, wurde herausgezogen und Dunkelheit verbreitet sich über das Land. Menschen mutieren zu Monstern. Die 4 Tetrarch-Helden aus alten Zeiten treffen eine neue Gruppe von tapferen Kriegern, um mit dem Licht der Tapferkeit die Dunkelheit zu zerschlagen! Was finden sie hinter dem Chaos?Dies ist ein vollwertiges Fantasie-RPG mit packenden, rundenbasierten Kämpfen. Wirf dich in Befehlskämpfe mit bis zu 10 Verbündeten, eigener Strategie und Skill Set. Wunderschöne Pixelanimation und Kunst umgeben dich während der Kämpfe und auch während du durch die weite offene Welt oder Kerker streifst! Geh auf Schatzsuche, um deinen Status zu verbessern, nimm kleinere Quests an und beschleunige Kämpfe, um der legendäre neue Held zu werden! Eine großartige Fantasiegeschichte wartet auf dich, um die Welt zu retten!" Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer