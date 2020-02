Overpass: Unterschiedliche Fahrweisen in der Offroad-Simulation

In der Offroad-Simulation Overpass von Zordix Racing und Bigben Games gilt es natürliche und künstliche Hindernisse zu überwinden und möglichst schnell das Ziel zu erreichen - trotz etwaiger Schäden am Fahrzeug. Die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Rennstrecken demonstriert Joakim Eriksson (Development Director) mit einem der 23 offiziell lizenzierten Fahrzeuge (den Wildcat von Arctic Cat) im folgenden Video.Wenn ein Rennen zum ersten Mal gestartet wird, müssen die Spieler die neue Strecke zunächst erkunden und sich mit ihren Tücken vertraut machen. Danach können sie ihre Zeiten optimieren, um in die Bestenliste zu kommen oder die Community im Multiplayer-Modus in Echtzeit herauszufordern. Wertvolle Sekunden gehen verloren, wenn man es mit Vollgas drauf ankommen lassen, die Räder daraufhin durchdrehen und man sich festfährt. Fingerspitzengefühl, präzise Beschleunigung und Einsatz des Differenzials sollen nötig sein, um die schwierigsten Streckenabschnitte zu meistern.Overpass erscheint am 28. Februar 2020 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One sowie zu einem späteren Zeitpunkt für Switch.Letztes aktuelles Video: Commented Gameplay Trailer