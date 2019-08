devcom 2019: Gewinner des Indie-Awards geht an Mix aus Bomberman und Puzzle Bobble - 4Players.de

In 50 Leveln mit fünf Endbossen muss man möglichst schnell Monster in Bomberman-typischen Gängen erledigen, ohne dabei von gefährlichen Fallen oder Lasern erschlagen zu werden. Der Clou: Neben dem bekannten Arcade-Prinzip ist es möglich die Steine in der Umgebung herumzuschieben und Gegner damit zu erschlagen, oder drei derselben Farbe zu kombinieren, um Power-Ups und wichtige Items wie Bomben zu erhalten. Da man Pushy and Pully momentan nur kooperativ und nicht gegeneinander spielen kann, hat es schon im Einstieg riesigen Spaß gemacht, sich abzusprechen welche Steine man am besten wohin bugsiert, um möglichst schnell das Level zu meistern. Hinzu kommt das zuckersüße pinke Artdesign, das von japanischen Arcadespielen inspiriert wurde. Pushy and Pully in Blockland soll im Februar 2020 für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen.