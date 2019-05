Sonic The Hedgehog (Film): Der blaue CGI-Igel und Jim Carrey im Trailer zum Live-Action-Film - 4Players.de

Paramount Pictures hat den ersten Trailer zum Kinofilm Sonic The Hedgehog veröffentlicht. In dem Video ist erstmalig der computeranimierte blaue Igel vollständig zu sehen, allerdings stiehlt ihm Jim Carrey als wahnsinniger Wissenschaftler Dr. Ivo Robotnik die Show. Der vom bisher relativ unbekannten Regisseur Jeff Fowler inszenierte Film (Budget: 90 Mio. Dollar) wird am 8. November 2019 in den US-Kinos anlaufen. Deutschlandstart ist erst am 6. Februar 2020 Die ersten Reaktionen auf den Trailer sind "eher negativ". Auf dem offiziellen YouTube-Channel von Paramount Pictures stehen fast 250.000 "Mag-ich-nicht-Stimmen" knapp 160.000 "Mag-ich-Bewertungen" gegenüber - bei über 11 Mio. Aufrufen.Die "Live-Action-Abenteuer-Komödie" dreht sich um Sonic und seinen (neuen) besten Freund Tom Wachowski (James Marsden). Sonic und Tom versuchen gemeinsam, Dr. Robotnik (Jim Carrey) davon abzuhalten, den blauen Igel zu fangen und seine immensen Kräfte für seinen Plan, die Weltherrschaft zu erlangen, zu nutzen. Ben Schwartz leiht Sonic seine Stimme.Letztes aktuelles Video: Trailer