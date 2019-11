Sonic The Hedgehog (Film): Neuer Look: Das überarbeite Charakter-Design von Sonic im Trailer - 4Players.de

In den letzten Monaten hat Paramount Pictures nach der weitreichenden Kritik das Aussehen des blauen Igels im Kinofilm Sonic The Hedgehog geändert. Heute wurde das neue Charakter-Design im Trailer enthüllt. Die neue Version von Sonic (u.a. mit größeren Augen) orientiert sich wesentlich stärker am Original von Sega. Der Film wird am 20. Februar 2020 hierzulande in den Kinos anlaufen. In der deutschen Version wird Sonic von Julien Bam (Influencer) und nicht von Marc Stachel gesprochen. Den alten Sonic-Look könnt ihr euch im damaligen Trailer anschauen ( zum Video ).Paramount: "Was ist blau, blitzschnell und ziemlich frech? Am 20. Februar 2020 wird sich das Rätsel lösen, wenn Sonic in Sonic The Hedgehog in rasantem Tempo die Kinoleinwände stürmt! Gesprochen wird er von keinem Geringeren als Julien Bam, einem der größten und zugleich kreativsten Influencer Deutschlands, der der Kultfigur aus dem gleichnamigen und weltbekannten Computerspiel von Sega seine Stimme leiht. Wir freuen uns, Ihnen den ersten offiziellen Trailer der ebenso schnittigen wie schrägen Action-Comedy aus dem Hause Paramount präsentieren zu können!"