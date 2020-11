Sonic The Hedgehog (Film): Zweiter Kinofilm startet wohl 2022

Der schnellste Igel der Welt und Sega-Maskottchen Sonic soll wohl am 8. April 2022 mit dem zweiten Kinofilm auf die große Leinwand zurückkehren. Das schreibt Eurogamer.net und beruft sich auf einen Artikel bei Comic Book . Dort heißt es, dass das Projekt derzeit unter dem Codenamen "Emerald Hill" bei Paramount Entertainment vorangetrieben wird. Die Produktion soll Mitte März 2021 anlaufen und am 10. Mai abgeschlossen werden.Offen ist noch, ob auch die Schauspieler James Marsden und Jim Carrey sowie Sonic-Synchronsprecher Ben Schwartz in der Fortsetzung erneut in ihre Rollen schlüpfen werden.Letztes aktuelles Video: Neuer Trailer Deutsch