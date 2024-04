Sonic the Hedgehog: "Es werden große, spannende Geschichten mit vielen Charakteren sein."



Das hat zumindest der zuständige Executive Producer und Franchiseverantwortliche Toby Ascher in einem Interview mit dem diese Avengers-artigen-Events sein werden. Es werden große, spannende Geschichten mit vielen verschiedenen Charakteren sein."



Natürlich hängt die Zukunft vom Erfolg ab, weshalb man bei Paramount keinen Schnellschuss wagen möchte. Für Knuckles als ersten Spin-Off habe man sich entschieden, da man mit Idris Elbas Performance sehr zufrieden war und dies auch bei den Zuschauern offenbar gut angekommen ist. Weitere Spin-Offs sind aktuell noch nicht angekündigt, aber definitiv vorstellbar: "Wenn etwas wirklich erfolgreich läuft und wir eine wirklich spannende Geschichte zu erzählen haben, werden wir sie auf jeden Fall weiter ausbauen. Ich glaube nicht, dass es verschlossene Türen für zukünftige Serien oder weitere Staffeln von Knuckles gibt, also ist alles offen. Ich denke, es ist wichtig für uns, dass wir nicht etwas machen, um es zu machen."



Ob Sonic also noch mehr Kinoabenteuer erleben wird und ob wir zukünftig auch Serien zu Tails oder Amy bekommen werden, bleibt am Ende ein Stück weit euch überlassen. Auch Nintendo lässt übrigens Mario noch mindestens ein weiteres Mal im Kino auftreten, wie das Unternehmen zuletzt bekannt gegeben hat.

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Segas blauer Igel-Held einmal zum ganz großenwird? Vermutlich kaum jemand, aber fürrennen die Zuschauer gerne in die Lichtspielhäuser, weshalb in diesem Jahr bereits der dritte Auftritt folgen wird – und ein Ende ist vermutlich noch nicht in Sicht.Neben, der nach aktueller Planung am 25. Dezember 2024 in Deutschland starten wird, wird dieses Jahr bei Paramount+ außerdem eine Serie zuerscheinen. Dahinter steckt ein klarer Plan, denn die Sonic-Filme sollen so etwas wie die Avengers sein – die Zukunft heißt also SCU, sprich Sonic Cinematic Universe.Mit rund 320 Millionen und 405 Millionen US-Dollar bei verhältnismäßig überschaubaren Budget waren die beiden ersten Sonic-Filme an den weltweiten Kinokassen. Daran will Paramount mit dem dritten Teil in diesem Jahr anschließen und gleichzeitig einzelnen Charakteren in Spin-Offs, wie der angekündigten Knuckles-Serie, mehr Tiefe verleihen. Die Filme sollen hingegensein, in dem sich alles um einedreht.