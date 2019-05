Journey of the Gods: Left-4-Dead-Studio arbeitet an Action-Rollenspiel mit Zelda-Anleihen für Rift und Quest - 4Players.de

Das All-in-one-Headset Oculus Quest bekommt am 21. Mai einen Start-Titel mit Zelda-Anleihen von Left-4-Dead-Entwickler Turtle Rock Studios und den Oculus Studios. Journey of the Gods ist eine Mischung aus Rollenspiel und Action-Adventure, das Oculus' Nate Mitchell offenbar stark an The Legend of Zelda erinnert: Das berichtete Uploadvr.com im Rahmen seiner Berichterstattung von der GDC.