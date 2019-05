The Red Solstice 2: Survivors: Die taktischen Überlebenskämpfe auf dem Mars werden fortgesetzt - 4Players.de

Screenshot - The Red Solstice 2: Survivors (PC) Screenshot - The Red Solstice 2: Survivors (PC) Screenshot - The Red Solstice 2: Survivors (PC) Screenshot - The Red Solstice 2: Survivors (PC)

"Strategisches Survival: The Red Solstice 2: Survivors führt taktische Missionen mit dem überleben gegen den STROL-Virus auf dem ganzen Planeten in einer Kampagne zusammen welche sich über eine Zeitlinie ersteckt und ein einziges Ziel hat - Überleben der Menschheit.

8-Spieler Kooperativer Mehrspielermodus: Trete den Kampagnen anderer Spieler bei, oder lass sie deine betreten, bring deine eigenen Ressourcen und Forschungsprojekte in ihre Kampagne und spielt zusammen um auf das Ziel des überlebens des Planeten hinzuarbeiten.

Strategische Basis:Personalisiere und stärke deinen Charakter in einer Kampagne, erforsche und rüste Technologien und Kampfanzüge auf, bereite Hilfsgüter für den einsatz in Kampfmissionen vor. - Artillerie, taktische Nuklearwaffen, Verstärkungen, Landungsschiffe und noch viel mehr..

Kampfmissionen: Starte alein oder mit anderen Spielern in Kampfmissionen um die um sich greifende Biomassen-Infektion einzudämmen. Teile deine Ressourcen ein, erkunde eine offene Karte und sichere Gebiete um die Menschheit zu retten.

Bekämpfe den Befall der Biomasse: Bekämpfe eine sich ausbreitende Biomasse welche die Umgebung ändert und eigene Ziele verfolgt.

Einzigartige Klassen: Wähle zwischen acht Klassen, von denen jede einen eigenen Spielstil und Fähigkeiten hat.

Beitritt bei laufender Mission: Rufe während des Spiels nach Verstärkung aus deiner Freundesliste und lande sie mittem im Chaos."

Mit The Red Solstice 2: Survivors ist ein Nachfolger von The Red Solstice (2015; zum Test ) angekündigt worden. Das taktische, kooperative Action-Survival-Spiel aus der Top-Down-Perspektive wird für PC erscheinen. Ein konkreter Termin wurde nicht genannt. Die Entwickler (Ironward) berufen sich auf "When it's done".The Red Solstice 2: Survivors kann im Alleingang im Story-Kampagnenmodus oder via Matchmaking mit maximal acht Spielen online (kooperativ) gespielt werden. Wie schon beim Vorgänger sollen Kooperation und Teamarbeit essentiell für das Überleben sein, da es acht unterschiedliche spielbare Charakterklassen gibt, die alle das Team auf eine bestimmte Art und Weise unterstützen können."Die Geschichte findet auf dem Mars, im Jahre 117 AE statt, nachdem die Tharsis Kolonie, eine Festung des Elysium Konzerns, zerstört wurde. Nun da der Elysium Konzern extrem geschwächt ist, auch wenn er noch nicht zerstört wurde, stürzen sich die Konzerne Condatis und Howell-Barrex auf den Kadaver der Tharsis Kolonie um jegliche Überreste an sich zu reißen, während sie gleichzeichtig ihre globalen Anstrengungen eine Vormachtsstellung über die überbleibenden Kolonien und den Rest der Menschheit zu erringen vervielfachen."Features:Letztes aktuelles Video: Teaser