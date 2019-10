The Red Solstice 2: Survivors: Taktische Überlebenskämpfe auf dem Mars für bis zu acht Spieler - 4Players.de

So sieht die strategische Weltkarte derzeit aus.

In The Red Solstice 2: Survivors versucht man ein Heilmittel für ein Virus zu finden, das droht, die Menschheit auszurotten. Doch auch rivalisierende Fraktionen und Megakonzerne drängen im "Jahr 117 After Earth" darauf, die Herrschaft über die letzten Überbleibsel der Menschheit auf dem Mars an sich zu reißen. Als Anführer einer Kampfeinheit sitzt man zwischen allen Stühlen ...Grundlegend besteht das Spiel aus einer strategischen Weltkarte, von der aus die taktischen Einsätze gestartet werden, in denen man wiederum eine Alien/Mutanten-Bedrohung in Echtzeit bekämpft. Auf der strategischen Weltkarte wählt man die Missionen aus, auf die man später gehen möchte und kümmert sich um die Verbesserung des eigenen Trupps, die Modifikation der Kampfanzüge à la MechWarrior und die Erforschung von Aliens/Mutanten, wodurch man Zugang zu neuen Technologien erhält. Zugleich kann man Missionen für die unterschiedlichen Fraktionen/Megakonzerne annehmen, die einige Ziele wie Waffen-Forschung, Expansion oder Logistik verfolgen und entsprechende Belohnungen aus ihrem Fachbereich versprechen. Außerdem lassen sich taktische Elemente wie Artillerieschläge, Atomwaffen, Verstärkungen und Landungsschiffe für die eigentlichen Einsätze vorbereiten.In den Missionen steuert man die eigene Kampfeinheit durch die isometrischen Levels und versucht die Einsatzziele zu erreichen, z.B. einen Computer zu hacken oder den Reaktorkern zu erreichen. Man kann entweder alleine oder gemeinsam mit bis zu sieben weiteren Mitspielern die Einsätze angehen. Jeder Spieler steuert einen Charakter in Echtzeit - wie beim Vorgänger ; in etwa vergleichbar mit Diablo inkl. Zielautomatik. Das Management der Fähigkeiten, die Munitionsknappheit und die zahllosen Gegner sollen dennoch für eine Herausforderung sorgen. Wie beim Vorgänger sollen Kooperation und Teamarbeit essentiell für das Überleben sein, da es acht unterschiedliche spielbare Charakterklassen gibt, die alle das Team auf eine bestimmte Art und Weise unterstützen können.Im Nah- oder Fernkampf schlägt man sich durch düstere Gänge, bekämpft haufenweise Aliens/Mutanten, schlägt sich mit zerstörbaren Wänden sowie Deckungen herum und versucht die Verbreitung der neuen Biomasse aufzuhalten. Aus der Biomasse kommen immer wieder Gegner zum Vorschein und nur der Flammenwerfer sorgt für Abhilfe. Bei einem Präsentationstermin zeigten mir die Entwickler noch eine Art Bossgegner, der die Truppe nach der Erledigung der ersten Aufgabe dauerhaft unter Druck setzt. Das große Monster attackiert die Truppe immer wieder von oben oder von unten und kann nur durch massives, koordiniertes Sperrfeuer zurückgedrängt werden, währenddessen muss man sich auf dem Weg zum Extraktionspunkt begeben und zugleich die normalen Gegner bekämpfen.Wann The Red Solstice 2: Survivors erscheinen wird, ist noch unklar. "When it's ready", heißt es auf Steam . Interessierte Spieler können sich hier für die Teilnahme am Alphatest bewerben.Letztes aktuelles Video: Price of failure