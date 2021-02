The Red Solstice 2: Survivors: Taktische Überlebenskämpfe auf dem Mars beginnen im Juni

Screenshot - The Red Solstice 2: Survivors (PC) Screenshot - The Red Solstice 2: Survivors (PC) Screenshot - The Red Solstice 2: Survivors (PC) Screenshot - The Red Solstice 2: Survivors (PC) Screenshot - The Red Solstice 2: Survivors (PC) Screenshot - The Red Solstice 2: Survivors (PC)

Das taktische Survival-Abenteuer The Red Solstice 2: Survivors wird am 17. Juni über 505 Games für PC erscheinen, wie der Publisher zusammen mit Entwickler Ironward bekannt gibt. Auf Steam kann man den Nachfolger von The Red Solstice bereits auf die Wunschliste setzen. Der Preis von 29,99 Euro betragen. Vom 12. bis zum 15. März soll außerdem ein Betatest über Valves Download-Portal stattfinden.Spielbeschreibung des Herstellers: "Red Solstice 2: Survivors spielt im Jahr 117 nach der Erde, in dem die Konzerne darum wetteifern, sich die Herrschaft über die letzten Überbleibsel der Menschheit zu sichern. Die Spieler können im Online Ko-op ein Team aus bis zu acht Spielern kommandieren, oder sie bahnen sich einen Weg durch eine tiefgehende Einzelspieler-Kampagne, bei der sie strategisch vorgehen müssen, um Einsatzkräfte anzuführen, neue Technologien zu erforschen und sich gegen eine Invasion von Mutanten zu wehren, die den kolonisierten Planeten übernehmen wollen.Red Solstice 2: Survivors ist solo oder im Ko-op-Modus mit bis zu sieben Personen spielbar und kombiniert dichte, klaustrophobische Action mit sorgfältiger strategischer Planung. Mit tiefgehendem strategischem Gameplay und in packenden Echtzeitkämpfen gilt es, schnell Entscheidungen zu treffen, um in dieser feindlichen Welt zu überleben und das Schicksal des Planeten zu bestimmen. Neben englischer Sprachunterstützung inklusive Audio wird Red Solstice 2: Survivors eine Reihe weiterer Sprachen unterstützen.""Als wir vor Jahren das originale The Red Solstice veröffentlichten, hat es uns umgeworfen, wie viel Lob das Spiel von den Spielern bekommen hat", so Hrvoje Horvatek, CEO von Ironward. "Mit Red Solstice 2 bauen wir bei unserem erneuten Besuch auf dem Mars auf den Elementen auf, die die Fans geliebt haben, und bieten den Spielern ein Solo- und Ko-op-Erlebnis, während sie versuchen, den Planeten zu retten. Red Solstice 2 ist ein Taktik-Schlachtfeldspiel in Echtzeit. Das heißt, die Spieler müssen sich vorbereiten, planen und sich auf dem Schlachtfeld an die Gegebenheiten anpassen, um gegen den Feind zu bestehen. Jede Mission wird zufällig inklusive aller Parameter des Levels erzeugt."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer