Red Solstice 2: Survivors: Die Missionsvarianten im taktischen Survival-Abenteuer

"Überlebensstrategie: Red Solstice 2: Survivors kombiniert taktische Missionen mit dem stetigen Überlebenskampf gegen das STROL-Virus. Erkunde den gesamten Planeten in einer sich mit der Zeit erweiternden Kampagne und verfolge dabei nur ein Ziel - das Überleben der Menschheit.

Erforsche Technologien: Erforsche und verbessere neue Technologien und setze sie auf dem Schlachtfeld ein.

Taktisches Echtzeit-Schlachtfeld: Kämpfe in Echtzeit auf einem offenen Schlachtfeld, während du dich ständig anpasst und neue Pläne schmiedest.

Kampfmissionen: Ziehe entweder alleine oder mit anderen Spielern in Kampfmissionen, um die Ausbreitung der Biomasse-Verseuchung zu stoppen. Verwalte deine Ressourcen, erkunde eine offene Welt und sichere Gebiete, um die Menschheit zu retten.

Drei Missionstypen: Über 15 Hauptmissionen und mehr als 20 Nebenmissionen mit unterschiedlichen Missionstypen (Erkundung, Stealth und Überleben).

Einzigartige Klassen: Wähle zwischen 6 Klassen, von denen jede ein einzigartiges Spielerlebnis bietet - Angreifer, Zerstörer, Schwerer Unterstützer, Scharfschütze, Sanitäter und Späher.

8-Spieler-Coop: Tritt Kampagnen und Kampfmissionen von anderen Spielern bei – oder lass sie deinen beitreten. Spielt gemeinsam und arbeitet an der Rettung des Planeten.

Mächtige Waffen: Setze Massenvernichtungswaffen ein, vernichte Schlachtfelder und dezimiere ganze Kolonien.

Biomasse-Verseuchung: Bekämpfe die sich ausbreitende Bedrohung, die die Umwelt verändert und auf deine Handlungen reagiert. "

Entwickler Ironward und Publisher 505 Games geben im folgenden Trailer einen Überblick über die Missionsvarianten, die es in dem taktischen Survival-Abenteuer The Red Solstice 2: Survivors geben wird. Der Nachfolger von The Red Solstice soll 29,99 Euro kosten und wird am 17. Juni 2021 für PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Missions TrailerFeatures: