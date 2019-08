SnowRunner: A MudRunner Game: Neuer Name und erster Trailer des Nachfolgers - 4Players.de

Das zunächst als MudRunner 2 angekündigte Spiel wird in Zukunft als SnowRunner: A MudRunner Game bekannt sein, wie Focus Home Interactive verkündet hat. Der nachfolgende Trailer begleitet die Ankündigung und auch die Bekanntgabe der Plattformen: SnowRunner soll im kommenden Jahr für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Auch in der Fortsetzung nimmt man am Steuer verschiedener Fahrzeuge Platz, u.a. von Herstellern wie Pacific und Navistar, um Lieferungern über unwirtliches Terrain zu transportieren. Unterwegs ist man dabei - alleine oder kooperativ bis viert - u.a in Sibirien und Michigan, wobei die Gebiete bis zu viermal so groß wie die des Vorgängers sein sollen.