SnowRunner: Parodie auf Death Stranding: Ein neues Spiel aus dem "Strand-Genre"?

In SnowRunner führt man wichtige Lieferungen in einer weitläufigen Welt durch und schafft dabei neue Verbindungen wie z.B. Brücken - was fast nach einem neuen Spiel aus dem "Strand-Genre" klingt. Das haben sich auch Saber Interactive, Focus Home Interactive und astragon Entertainment gedacht und den folgenden "United We Drive Trailer" als Parodie auf Death Stranding veröffentlicht. Auch die Kombination aus Songtest und Schnitt sitzt.Letztes aktuelles Video: United We Drive TrailerSnowRunner wird am 28. April 2020 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Offroad-Simulation wird als Standard Edition (PC: 39,99 Euro) und als Premium Edition (PC: 59,99 Euro) angeboten. Die Premium Edition enthält zusätzlich den Season Pass, der weitere Zusatzinhalte wie neue Fahrzeuge, Karten, Aktivitäten und Individualisierungsmöglichkeiten umfasst. SnowRunner ist der Nachfolger von MudRunner (A Spintires Game) aus dem Hause Saber Interactive. MudRunner hatte sich weltweit mehr als zwei Millionen Mal verkauft."Eine passende Mission zu finden, ist in SnowRunner lediglich der Anfang eines jeden Ausflugs in unbekannte Gefilde, denn Mutter Natur ist nur allzu bereit, dem virtuelle Trucker das jeweils Schlimmste in den Weg zu werfen, das sie im entsprechenden Streckenabschnitt gerade zu bieten hat – von tiefen Schlammpfützen oder Schneewehen bis zu reißenden Flüssen und eisigem Flachland. Die einzigen und zugleich wirkungsvollsten Waffen des Spielers sind sein Truck und seine gute Vorbereitung – wenn er die richtigen Werkzeuge im Gepäck hat, sich mit der passenden Ausrüstung ausstattet und das richtige Fahrzeug wählt, wird er jede noch so extreme Herausforderung meistern können. Vorausschauende Planung ist bei SnowRunner essenziell, egal, ob sich der Spieler allein oder mit einem aufeinander abgestimmten Team aus drei Freunden den Schwierigkeiten des Geländes stellt. In einer großen, offenen Welt erwarten den Trucker dann Dutzende von Sandbox-Missionen, die er auf seine ganz individuelle Art und in beliebiger Reihenfolge angehen kann."