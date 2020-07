SnowRunner: Season 1: Search & Recover: Erste Erweiterung steht an

Screenshot - SnowRunner (PC, PS4, One) Screenshot - SnowRunner (PC, PS4, One) Screenshot - SnowRunner (PC, PS4, One) Screenshot - SnowRunner (PC, PS4, One) Screenshot - SnowRunner (PC, PS4, One) Screenshot - SnowRunner (PC, PS4, One) Screenshot - SnowRunner (PC, PS4, One) Screenshot - SnowRunner (PC, PS4, One)

Die erste Download-Erweiterung "Season 1: Search & Recover (Suchen und Bergen)" wird am 15. Juli 2020 für Snowrunner auf PC und Konsolen erscheinen. "Season 1: Search & Recover" ist im Season Pass bzw. in der Premium Edition enthalten. Die Erweiterung wird auch separat erhältlich sein.Mit Season 1: Search & Recover werden dem Spiel zwei weitere Karten mit neuen Missionen in einer neuen russischen Winterregion hinzugefügt. Auf der Suche nach einem verlorenen Bomberflugzeug aus dem zweiten Weltkrieg wird man frische Fahrzeugspuren im Schnee hinterlassen können, während am Horizont die Polarlichter zu sehen sein werden.Aber auch Spieler ohne Season Pass erhalten neue Inhalte in Form von zusätzlichen Missionen auf den bereits verfügbaren Karten. Nutzer der PC-Version erhalten Zugriff auf zusätzliche Modding-Tools zum Erstellen von Spielumgebungen und Objekten zur Individualisierung der Fahrzeuginnenräume. Zudem können Spieler ohne Season Pass die Neuerungen aus "Season 1: Search & Recover" im Koop-Modus ausprobieren, indem sie dem Spiel eines Freundes beitreten, der den Season Pass besitzt.