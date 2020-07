SnowRunner: Season 1: Search & Recover: Erste Erweiterung ist abfahrbereit

Für Snowrunner erscheint heute das Phase-1-Update "Season 1: Search & Recover" auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. "Season 1: Search & Recover" ist als eigenständiger DLC sowie für Season-Pass-Besitzer (Premium Edition) verfügbar. Das Change-Log findet ihr hier Die erste Erweiterung umfasst die erste Karte (Lake Kovd) aus der neuen eisigen, russischen Region "Kola Peninsula", in der man neue Missionen absolvieren kann. Vor allem das dünne Eis des Sees, das jederzeit zu brechen droht, stellt dabei eine Herausforderung dar. Auf der Suche nach einem verlorenen Bomberflugzeug aus dem zweiten Weltkrieg wird man frische Fahrzeugspuren im Schnee hinterlassen können, während am Horizont die Polarlichter zu sehen sein werden. Außerdem sind zwei neue Fahrzeuge (TUZ 16 "Actaeon" und Ford 750 4x4 CrewCab) und zwei weitere Skins enthalten. Weitere Season-Pass-Inhalte werden im Laufe des Sommers erscheinen, z.B. eine zweite Karte, Objekte zur Individualisierung der Fahrzeuginnenräume, ein weiteres Fahrzeug, neue Skins sowie zusätzliche Missionen.Im Zuge der ersten Erweiterung ist auch ein kostenloses Update für das Hauptspiel erschienen. Es umfasst weitere Missionen und eine Ergänzung der Modding-Tools für die PC-Version, mit denen neue Karten, Trials, Objekte zur Innenraum-Individualisierung erstellt werden können. Spieler mit dem Season Pass können bis zu drei Mitspieler unabhängig davon, ob diese den Season Pass besitzen oder nicht, in ihre Sitzung einladen und das neue Gebiete gemeinsam erkunden.