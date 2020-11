SnowRunner: Neue Karten, Aufgaben und Fahrzeuge in Season 2: Explore & Expand

"Zum ersten Mal in der Spielereihe können Offroad-Fans den Bau brandneuer Produktionsstätten vorantreiben und die Wildnis mit einer großen Erzaufbereitungsanlage, die aus drei kleineren Gebäuden besteht, noch weiter zähmen. Hierfür stehen ihnen neue Arten der Gütererstellung und des Sammelns von Rohmaterialen durch Demontage zur Verfügung.

Viele neue Individualisierungs-Upgrades inklusive Gegenstände für das Innere und Äußere der Fahrzeuge."

In SnowRunner ab 24,99€ bei kaufen ) auf PC, PS4 und Xbox One startet heute die Season 2: Explore & Expand (Erkunden und Erweitern). Die zweite Season ist für Besitzer der Premium Edition und des Season Pass direkt verfügbar. Den Zusatzinhalt wird man auch separat kaufen können. Insgesamt vier Erweiterungen sind im Season Pass enthalten.Season 2: Explore & Expand umfasst zwei Karten in der neuen kanadischen Yukon-Region. Sowohl "Flooded Foothill" als auch "Big Salmon Peak" sind jeweils 4 km² groß. Drei weitere Fahrzeuge vergrößern den Fuhrpark. Hinzu gesellen sich der CAT 770G als bislang größter Truck der Serie, der Gabelstapler CAT TH357D AG sowie der KRS 58 "Bandit" inklusive viel eingebautem Kleinkran, der sich besonders gut für Rettungsmissionen eignet. Das Change-Log findet ihr hier Saber Interactive und Focus Home Interactive:Darüber hinaus umfasst das Season-2-Update kostenlose Inhalte für alle Spieler (unabhängig vom Season Pass). Darunter sind zwei Herausforderungen, zwei "Xtreme-Frachten", zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten der Fahrzeuge sowie neue Missionen in den Regionen Taimyr und Alaska.Letztes aktuelles Video: Season 2 Explore Expand ReleaseTrailer