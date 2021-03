SnowRunner: Off-Road-Simulation auf Switch-Kurs

Am 18. Mai 2021 werden Saber Interactive, Focus Home Interactive und astragon Entertainment die bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One (zum Test ) erschienene Offroad-Simulation SnowRunner ab 24,99€ bei kaufen ) auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Und das inklusive aller Inhalte der bisherigen Versionen. Bei teilnehmenden Händlern seien bereits Vorbestellungen möglich.Weiter heißt es vom Hersteller: "Am Steuer detailgetreu umgesetzter Fahrzeuge bekannter Marken wie Ford, Chevrolet und Freightliner stellen sich Spieler:innen den Herausforderungen ungezähmter Wildnis. (...) Virtuelle Trucker:innen können schon bald auch unterwegs in gefahrvollen Aufträgen und Missionen Matsch, reißenden Gewässern, Schnee und eisbedeckten Seen trotzen. Zahlreiche Upgrades und Zubehörteile wie Auspuffschnorchel oder Schneeketten erlauben es ihnen, ihre Fahrzeugflotte passend zum jeweiligen Terrain aus- und umzubauen."Letztes aktuelles Video: Season 3 Overview