SnowRunner: Ein verlassener Raketenstartplatz wartet in Season 4: New Frontiers

Am 18. Mai 2021 wird die Season 4: New Frontiers für SnowRunner ab 24,99€ bei kaufen ) von Saber Interactive und Focus Home Interactive veröffentlicht. Das New-Frontiers-Update lässt alle Spieler, die einen Season Pass oder die Premium Edition des Spiels besitzen, in die russische Amur-Oblast-Region aufbrechen. In der Region gilt es auf vier neuen Karten zahlreiche Aufgaben zu schaffen und einen verlassenen Raketenstartplatz mit Lieferungen wieder zum Leben zu erwecken. Zudem sind zwei Fahrzeuge, neue Fahrzeug-Skins und weitere Kühlerfiguren enthalten.Der deutsche Publisher astragon schreibt weiter: "Season 4: New Frontiers führt die Spieler:innen in die russische Amur Oblast-Region, wo sie auf vier Karten und 12 Quadratkilometern ein weiteres Mal jede Menge raue Wildnis erwartet. Ihre Mission: Der Wiederaufbau eines alten, verlassenen Raketenstartplatzes im Auftrag eines privaten Raumfahrtunternehmens, das von dort aus nach den Sternen greifen will. Dazu gehören das Reparieren von Straßen und Brennstoffleitungen, der Bau von Personalunterkünften sowie natürlich des Missionszentrums, bevor schließlich die Rakete selbst zur Startposition gebracht werden kann. Um diese Aufgabe erfolgreich zu meistern, stehen den Trucker:innen der mächtige ZiKZ 605-R sowie das widerstandsfähige Khan 317 Sentinel Aufklärungsfahrzeug zu Verfügung, die am 18.05.2021 ebenfalls ihr Spiel-Debüt feiern werden.""Zusätzlich zur neuen Region enthält Season 4 eine ganze Reihe an exklusiven Individualisierungsgegenständen für Besitzer eines Season Pass oder der Premium Edition, sowie weitere kostenlose Items für alle SnowRunner-Spieler:innen. Dazu gehören neue Kühlerfiguren und Herausforderungen. Natürlich sind die virtuellen Trucker:innen sowohl auf PC als auch Konsole weiterhin dazu eingeladen, ihr Spielerlebnis mit einer stetig wachsenden Anzahl an von der Community erstellten Mods zusätzlich zu erweitern."Mit der Veröffentlichung von Season 4: New Frontiers hat sich die Größe von SnowRunner seit dem Start der ersten Update-Phase praktisch verdoppelt. Mehr als zwei Millionen Spieler haben sich seitdem in die Offroad-Simulation gestürzt und über 30 Millionen Mods heruntergeladen. Am 18. Mai 2021 erscheint das Spiel außerdem für Switch und auf Steam sowie im Microsoft Store für PC.Letztes aktuelles Video: Season Four Overview Trailer