SnowRunner: Season 5: Build & Dispatch bringt PC-Crossplay, verlassene Kleinstadt und TATRA-Fabrik am Seeufer

Das heutige Update zu Saber Interactives Offroad-Sim SnowRunner ab 24,99€ bei kaufen ) könnte auch das Interesse von Neulingen mit einer Vorliebe für "Lost Places" auf sich ziehen. Season 5: Build & Dispatch im russischen Rostov Oblast fügt u.a. eine verlassene Kleinstadt, eine alte TATRA-Fabrik am Seeufer sowie das Antonovsky-Naturreservat hinzu.Mitgeliefert werden u.a. Features wie Crossplay zwischen Fassungen, die auf Steam, im Microsoft-Store oder im Epic Games Store erworben wurden. Das Update ist für alle Besitzer des Year-2-Pass verfügbar - auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch."Baut eine TATRA-Fabrik wieder auf und unterzieht eure neuen Fahrzeuge einer Bewährungsprobe! Build & Dispatch führt euch nach Rostov Oblast in Russland. Zwei brandneue Karten, eine schwerindustrielle Zone und das Antonovsky Naturreservat, stehen euch vollständig zur Erkundung offen. Euer Ziel ist es, die alte TATRA-Fabrik wiederherzustellen, was euch mit zwei mächtigen TATRA-Vierachsern belohnt: dem TATRA FORCE und dem TATRA PHOENIX, beide mit ihren charakteristischen, anpassbaren Achsen.Das Phase-5-Update beinhaltet neue Erweiterungen, wie zum Beispiel die von der Community gewünschten dynamischen Hebebühnen, mit denen man nun auch auf Langstrecken-Missionen Fahrzeuge aufladen kann oder einem brandneuen Skin für den DON-71-Scout für alle SnowRunner-Spieler. Außerdem gibt es zwei große Updates für alle Spieler - und das völlig Gratis. Das erste ist ein neues, passwortbasiertes Einladungs- und Matchmaking-System, das Crossplay für PC-Nutzer erlaubt. Dadurch können sich Spieler, die Steam, den Microsoft-Store oder den Epic Games Store nutzen, verbinden und die Wildnis gemeinsam erkunden. Ein brandneuer, zuschaltbarer Immersiver Modus gehört ebenfalls zum Update und lässt euch das Spiel mit einem minimalistischen UI genießen, damit ihr entweder frische Luft schnappen oder neue Herausforderungen erleben könnt."