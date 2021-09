SnowRunner: Zwei Offroad-Ikonen von Jeep erweitern den Fuhrpark

Screenshot - SnowRunner (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - SnowRunner (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - SnowRunner (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - SnowRunner (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - SnowRunner (PC, PS4, Switch, One)

Am 13. September 2021 haben Focus Entertainment und Saber Interactive das Jeep Dual Pack für SnowRunner ab 24,99€ bei kaufen ) (zum Test ) auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht . Der DLC enthält den CJ-7 sowie den Wrangler-Rubicon und ist für jeweils 5,99 Euro via Epic Games Store Steam , Microsoft Store ( Win10 und Xbox ), PlayStation Store und eShop erhältlich.Zum Inhalt schreibt der Hersteller: "Der CJ-7 'Renegade' und der Wrangler-Rubicon sind Scout-Leichtgewichte mit kraftvollen, modernen Motoren und sind problemlos dazu imstande, seichten bis mitteltiefen Schlamm zu durchqueren. Die Charakteristische Radaufhängung von Jeep ist außerdem außerordentlich leistungsfähig, wenn es darum geht, Felsen und sonstiges holpriges Terrain zu überqueren. Der CJ, oder 'Civilian Jeep', wurde als offener, kompakter Pickup-Truck eingeführt und hat einen festen Platz in der Geschichte als weltweit erstes massengefertigtes Allrad-Auto im freien Handel."Letztes aktuelles Video: The Jeep Trailer