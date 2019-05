Space Company Simulator: Mit der eignen Weltraumfirma ins All - 4Players.de

Screenshot - Space Company Simulator (PC) Screenshot - Space Company Simulator (PC) Screenshot - Space Company Simulator (PC) Screenshot - Space Company Simulator (PC) Screenshot - Space Company Simulator (PC) Screenshot - Space Company Simulator (PC) Screenshot - Space Company Simulator (PC) Screenshot - Space Company Simulator (PC) Screenshot - Space Company Simulator (PC) Screenshot - Space Company Simulator (PC) Screenshot - Space Company Simulator (PC) Screenshot - Space Company Simulator (PC) Screenshot - Space Company Simulator (PC) Screenshot - Space Company Simulator (PC) Screenshot - Space Company Simulator (PC) Screenshot - Space Company Simulator (PC) Screenshot - Space Company Simulator (PC)

INTERMARUM (Entwickler) und All in! Games (Publisher) wollen im Sommer 2019 mit ihrem Space Company Simulator ins virtuelle All auf Steam starten. In der nach eigenen Angaben von Civilization and Game Dev Tycoon inspirierten PC-Simulation übernimmt man die Leitung einer Weltraumfirma, die man technologisch und finanziell zur Weltspitze führen soll - von der Rekrutierung und Ausbildung des Personals, über das Entwickeln neuer Technologien und Abschließen lukrativer Verträge bis hin zur Unterhaltung orbitaler Weltraumstationen im Wettstreit mit KI-geführten Konkurrenzunternehmen. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer