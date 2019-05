Goat of Duty: Redout-Macher lassen bewaffnete Ziegen aufeinander los - 4Players.de

Screenshot - Goat of Duty (PC) Screenshot - Goat of Duty (PC) Screenshot - Goat of Duty (PC) Screenshot - Goat of Duty (PC) Screenshot - Goat of Duty (PC) Screenshot - Goat of Duty (PC)

Die Redout -Macher von 34BigThings werkeln für Raiser Games an einem Online-Shooter mit militanten Ziegen. Goat of Duty , so der Titel, soll flotte Deathmatch-Wettkämpfe für zwei bis zehn Teilnehmer bieten und schon bald via Steam für PC verfügbar sein. Neben klassischen Free-for-all- und Team-Deathmatch-Modi werden auch zwei noch geheime Original-Modi, mächtige Waffen und enorme Sprungkraft versprochen.Die Maps sollen von einer Wüste und einem mittelalterlichen Dorf über einen Horrorbrunnen und einen Schlachthof bis hin zu einem futuristischen Bauernhof und einer Weltraumstation reichen. Hier ein erster Vorgeschmack auf die bleihaltigen Ziegenkämpfe:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer