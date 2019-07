Goat of Duty: Skurriler Ziegen-Shooter der Redout-Macher startet in den Early Access - 4Players.de

Screenshot - Goat of Duty (PC) Screenshot - Goat of Duty (PC) Screenshot - Goat of Duty (PC) Screenshot - Goat of Duty (PC) Screenshot - Goat of Duty (PC) Screenshot - Goat of Duty (PC)

34BigThings ( Redout ) und Raiser Games werden ihren skurrilen Ziegen-Shooter Goat of Duty am heutigen 10. Juli 2019 in den Early Access auf Steam schicken, wo er in drei bis vier Monaten den letzten Schliff erhalten soll. In der ersten Verkauswoche soll ein Launch-Rabatt von 15 Prozent gewährt werden (5,94 Euro statt 6,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Alles begann mit einem verrückten Atomunfall, durch den Ziegen plötzlich intelligent genug wurden, um die Menschen durch Rammen, hohe Sprünge und ohrenbetäubendem Blöcken zu überwältigen. Moment, das war‘s nicht ganz. Die Ziegen waren von Beginn an intelligent, aber da sie keine Daumen hatten, warteten Sie geduldig darauf, dass die Menschheit automatisierte Roboter entwickelte, die produzieren konnten, was sie benötigten, um ... Nein, das war‘s auch nicht. In einem Paralleluniversum waren Ziegen die mächtigsten Krieger von ...Ok, wir geben es ja zu. Es gibt keine Hintergrundstory. Du bist eine Ziege. Du bist bis an die Zähne bewaffnet (besser gesagt, bis an die Hörner). Es gibt andere Ziegen, die dich töten wollen. So einfach ist das. Also zeig ihnen, was du kannst.Goat of Duty ist ein schneller und intensiver Multiplayer-Egoshooter. Mehr musst du eigentlich gar nicht wissen. Keine unnötigen Features: Du musst kein verworrenes Metaspiel bewältigen oder verschiedene Charaktere kennenlernen, Fähigkeiten kombinieren oder strategisch im Team spielen... Hier gibt es einfach nur teuflische Kampfarenen, leistungsstarke Waffen und schnelle Action. Und natürlich viel albernen Humor, verrückte Ziegenkostüme (Häute) und Ziegenmechanismen, damit du deine Freunde nach Herzenslust trollen kannst!" Hier eine aktuelle Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer