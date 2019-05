Railroad Corporation: Zugmanager-Strategie in den Early Access gestartet - 4Players.de

Railroad Corporation von Entwickler Corbie Games ( Bounty Train ) und Herausgeber Iceberg Interactive ist für PC via Steam in den Early Access gestartet. Der Preis beträgt 29,99 Euro. Die Early-Access-Phase soll vier bis sechs Monate dauern. Die aktuelle Version umfasst das erste Story-Kapitel, das Tutorial und den Mehrspieler-Modus (Beta).In dem Zugmanager-Strategiespiel errichtet man ein Schienennetz, kauft Züge, erweitert seinen Zugbestand und baut seine Bahngesellschaft in den Städten aus. Schauplatz ist Nordamerika im 19. Jahrhundert."Verfolge die Karriere deiner Träume und verdiene ein Vermögen in der Neuen Welt. Erfülle Verträge und schließe Missionen ab, die auf historischen Eisenbahnnetzen in den gesamten Vereinigten Staaten basieren. Lege Schienen, grabe Tunnel und errichte Brücken, um große, kleine, alte und neue Siedlungen miteinander zu verbinden. Strategie und Voraussicht sind essenziell, wenn du die besten Geschäfte abschließen willst - du musst also jeden Aspekt deiner Organisation perfekt im Griff haben. Kontrolliere und kombiniere Rohstoffe, etabliere neue Industriezweige und betreibe Lobbyarbeit, um die Gesetze des Landes zu beeinflussen", schreibt der Publisher.Yurij Ishchuk, CEO von Corbie Games erklärt: "Dies ist unser zweiter Eisenbahntitel nach Bounty Train. Mit Railroad Corporation wollten wir uns mehr auf wirtschaftliche und unternehmerische Aspekte konzentrieren. Das Early-Access-Programm von Steam erlaubt es uns, die Community der Eisenbahnenthusiasten mit in den Entwicklungsprozess einzubeziehen, sodass wir das Genre mit einzigartigen Ansätzen bereichern können. Wir freuen uns schon riesig darauf."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer