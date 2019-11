Railroad Corporation: Wirtschaftssimulation verlässt den Early Access - 4Players.de

Aktualisierung vom 19. November 2019, 10:07 Uhr:



Railroad Corporation Inzwischen haben Iceberg Interactive und Corbie Games den Early Access von Railroad Corporation beendet und die Eisenbahn-Wirtschaftssimulation offiziell für PC ( Steam Humble Store ) veröffentlicht. Auf Valves Download-Portal wird noch bis zum 25. November ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (21,24 Euro statt 24,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 71 Prozent von 196 Reviews positiv, wobei in den letzten 30 Tagen lediglich 61 Prozent positiv und die Wertungen damit "ausgeglichen" waren).

verlässt am 18. November den Early Access auf Steam . Die Wirtschaftssimulation ist seit dem Early-Access-Start im Mai 2019 mit einigen Inhaltsupdates erweitert worden. Hinzugekommen sind spezielle Herausforderungen, ein Multiplayer-Modus und ein Sandbox-Modus ohne Einschränkungen, zeitliche Begrenzung oder Ziele."Die Vollversion umfasst ein zweites Kapitel, in dem Spieler ihr eigenes Unternehmen gründen und gegen eine KI antreten, die die gleichen Ziele verfolgt wie sie. Zusätzlich wird es eine Börsenfunktion geben, die es Spielern ermöglicht, ihre Eisenbahngesellschaft wachsen zu lassen, indem sie mit Aktien an der Börse handeln", schreibt Publisher Iceberg Interactive.In dem Zugmanager-Strategiespiel errichtet man ein Schienennetz, kauft Züge, erweitert seinen Zugbestand und baut seine Bahngesellschaft in den Städten aus. Schauplatz ist Nordamerika im 19. Jahrhundert."Verfolge die Karriere deiner Träume und verdiene ein Vermögen in der Neuen Welt. Erfülle Verträge und schließe Missionen ab, die auf historischen Eisenbahnnetzen in den gesamten Vereinigten Staaten basieren. Lege Schienen, grabe Tunnel und errichte Brücken, um große, kleine, alte und neue Siedlungen miteinander zu verbinden. Strategie und Voraussicht sind essenziell, wenn du die besten Geschäfte abschließen willst - du musst also jeden Aspekt deiner Organisation perfekt im Griff haben. Kontrolliere und kombiniere Rohstoffe, etabliere neue Industriezweige und betreibe Lobbyarbeit, um die Gesetze des Landes zu beeinflussen", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer