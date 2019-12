Kerbal Space Program: Breaking Ground: Erweiterung für PS4 und Xbox One erhältlich - 4Players.de

Screenshot - Kerbal Space Program: Breaking Ground (PS4) Screenshot - Kerbal Space Program: Breaking Ground (PS4) Screenshot - Kerbal Space Program: Breaking Ground (PS4) Screenshot - Kerbal Space Program: Breaking Ground (PS4) Screenshot - Kerbal Space Program: Breaking Ground (PS4) Screenshot - Kerbal Space Program: Breaking Ground (PS4) Screenshot - Kerbal Space Program: Breaking Ground (PS4) Screenshot - Kerbal Space Program: Breaking Ground (PS4)

Die Erweiterung Breaking Ground für Kerbal Space Program (Enhanced Edition) auf PlayStation 4 und Xbox One ist veröffentlicht worden. Das 14,99 Euro teure Add-on führt neue Robotikteile (Gelenke, Rotoren, Kolben und mehr), zusätzliche Wege zum Sammeln wissenschaftlicher Daten und neue Oberflächen-Features ein. Die PC-Fassung ist bereits im Mai erschienen."Zusätzlich können Spieler gesammelte Daten nun durch die Stationäre Wissenschaft auf ganz neue Weisen nutzbar machen. Ein modularer Aufbewahrungsbehälter im Raumfahrzeug erlaubt den Kerbals das Lagern von verschiedenen Werkzeugen wie Seismographen, Wetterstationen und mehr. Diese Instrumente können dann auf der Planetenoberfläche aufgestellt werden, um gewonnene Informationen an ihren Heimatplaneten zu leiten und somit das Wissen der Kerbals über das Sonnensystem zu erweitern. Kerbal Space Program: Breaking Ground Expansion ändert darüber hinaus die Art, wie Spieler einen Himmelskörper erforschen. Neue Oberflächen-Features sind nun über die Planeten im ganzen Sonnensystem verteilt und können mit dem neuen Rover-Arm analysiert werden. Zu diesen Oberflächen-Features gehören Kryovulkane, Meteore, Krater und viele weitere geheimnisvolle Objekte, die die Spieler untersuchen können", schreiben die Entwickler."Die neuen Funktionen wurden in der PC-Version bereits in den höchsten Tönen gelobt, weshalb wir uns besonders freuen, diese jetzt auch für die Konsolenspieler verfügbar zu machen", sagt Nestor Gomez, Lead Producer bei Squad. "Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground bereichert das Spielerlebnis mit zahlreichen neuen Möglichkeiten, die verschiedenen Himmelskörper des Sonnensystems zu erkunden.""Kerbal Space Program hat sowohl zum besseren Verständnis der Grundlagen der Raumforschung beigetragen als auch gute Kritiken von der Fachpresse geerntet. Viele Stimmen bezeichnen es als eines der besten Wissenschafts-Spiele auf dem Markt", sagt Michael Cook, Executive Producer bei Private Division. "Mit stetigen Updates und mehr hochwertigen KSP-Inhalt wecken wir bei immer mehr Spielern das Interesse für die Wissenschaft."Letztes aktuelles Video: Gameplay Trailer