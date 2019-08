Port Royale 4: Soll im Sommer 2020 erscheinen - für PC, PS4, Xbox One und Switch - 4Players.de

Kalypso und Gaming Minds haben Port Royale 4 angekündigt: Demnach wird die Fortsetzung im Sommer kommenden Jahres nicht nur auf PC, sondern auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der folgende Trailer vermittelt einen ersten Einruck der Handelssimulation.Aus der Pressemitteilung:"In Port Royale 4 übernehmen Sie als junger, ambitionierter Gouverneur die Kontrolle einer noch kleinen Kolonie und kämpfen an der Seite der Kolonialmächte des 17. Jahrhunderts um die Vorherrschaft in der Karibik. Mit Weitblick und Organisationstalent treiben Sie die wirtschaftliche Entwicklung Ihrer Siedlung voran, um diese nach und nach zu einem profitablen Handelsimperium mit geschäftigen Städten auszubauen.Die Bedürfnisse Ihrer Städte wachsen stetig – nutzen Sie mehrere Inseln, um ertragreiche Produktionsketten und eine funktionierende Infrastruktur mit komplexen Handelsrouten zu schaffen. Machen Sie sich die detaillierte Seekarte zu eigen, um stürmische Wetterregionen, tückische Klippen und flaches Gewässer gekonnt zu umschiffen. Schließen Sie Aufträge Ihres Vizekönigs erfolgreich ab, schalten Sie Konzessionen für Stadtgebäude, Schiffe und mehr frei. Erobern Sie Städte feindlicher Nationen oder jagen Sie deren Flotte mit einem Kaperbrief und sichern sich die wertvolle Ladung. Doch nehmen Sie sich in Acht vor stets lauernden Piraten und anderen Freibeutern.Zum ersten Mal in der beliebten ‚Port Royale‘-Serie finden im 4. Teil Seeschlachten in einer rundenbasierten Umgebung mit bis zu 10 Schiffen statt. Verwenden Sie spezielle Kapitänstaktiken, um jeden noch so ausweglosen Kampf in einen glorreichen Sieg zu verwandeln."Der vierte Teil soll eine umfangreiche Kampagne für Solisten bieten, die sie als Spanier, Engländer, Franzosen oder Niederländer erleben. Die Spielwelt umfasst 60 karibische Ortschaften, 50 Gebäudearten sowie 18 historische Schiffstypen des 17. Jahrhunderts.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer