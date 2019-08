Port Royale 4: Kein Mehrspieler-Modus, Stadtausbau auf der Weltkarte und rundenbasierte Seeschlachten - 4Players.de

Screenshot - Port Royale 4 (PC) Screenshot - Port Royale 4 (PC) Screenshot - Port Royale 4 (PC) Screenshot - Port Royale 4 (PC) Screenshot - Port Royale 4 (PC) Screenshot - Port Royale 4 (PC) Screenshot - Port Royale 4 (PC)

Im Sommer 2020 wird Port Royale 4 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One in See stechen. Die Handels- und Wirtschaftssimulation von Gaming Minds (Railway Empire, Grand Ages: Medieval, Rise of Venice) aus Gütersloh und Kalypso Media wird sich im Gegensatz zum dritten Teil der Reihe ausschließlich auf den Einzelspieler-Modus konzentrieren und den Multiplayer über Bord werfen. Sie wollen ihre Energie lieber auf den Solo-Modus verwenden, anstatt einen Mehrspieler-Modus zu realisieren, der im Endeffekt kaum benutzt wird, hieß es bei der Spielvorstellung auf der gamescom 2019 - eine gute Entscheidung.Ansonsten wird bei Port Royale 4 auf das bekannte Spielkonzept gesetzt. Als junger, ambitionierter Gouverneur übernimmt man die Kontrolle einer noch kleinen Kolonie in der Karibik und kämpft an der Seite der Kolonialmächte des 17. Jahrhunderts um die Vorherrschaft (Spanien, Niederlande, Großbritannien, Frankreich; jeweils mit eigenen Vorteilen).Abgesehen davon, dass man sich um möglichst ertragreiche Produktionsketten und eine funktionierende Infrastruktur mit Handelsrouten zwischen den unterschiedlichen Inseln je nach Angebot und Nachfrage kümmert, darf man die eigene Kolonie ausbauen. Der Ausbau geschieht direkt auf der großen Karte der Karibik. Man kann von der großen Karibikansicht bis zu den Siedlungen reinzoomen und gleich die Hexfelder erkennen. Je nach Bedürfnisse der Einwohner und den verfügbaren Ressourcen können dort gezielt Gebäude errichtet, die durch die umgebenden Bauwerke positiv oder negativ beeinflusst werden. Wohngebiete, die zum Beispiel direkt neben einer lauten Produktionsstätte liegen, erhalten einen Zufriedenheitsmalus usw. Andere Gebäudekombinationen versprechen Synergieeffekte. Die Spielwelt umfasst insgesamt 60 karibische Ortschaften, 50 Gebäudearten sowie 18 historische Schiffstypen des 17. Jahrhunderts. Den Einstieg soll übrigens ein mehrstufiges Tutorial erleichtern.Simuliert werden ebenfalls die Windverhältnisse, wodurch sich bessere und schlechtere Routen für die Schiffe ergeben - wenn gewollt, können die Routen mit Zwischenstopps individuell angepasst werden, damit man den Wind bestmöglich nutzen kann und dabei ggf. einen längeren Weg in Kauf nimmt, um mehr Wind in den Segeln zu haben. Des Weiteren kann man Aufträge des Vizekönigs abschließen, Konzessionen für Stadtgebäude sowie Schiffe freischalten, Städte feindlicher Nationen mit einer Seeblockade aushungern, feindliche Flotten mit einem Kaperbrief jagen oder sich mit Piraten anlegen.Kommt es zu Seeschlachten, wechselt das Spiel in eine separate rundenbasierte Umgebung. Auf kleinen und übersichtlichen Schlachtfeldern aus Hexfeldern versucht man seine Schiffe möglichst so gut zu positionieren, dass die Breitseiten mehrere Ziele treffen können. Sieht es in einer Schlacht nicht so gut aus, können Kapitänstaktiken als Spezialfähigkeiten eingesetzt werden. Laut Gaming Minds sollen die Gefechte mit bis zu zehn Schiffen schnell über die Bühne gehen und nur wenige Runden in Anspruch nehmen.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer