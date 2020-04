Port Royale 4: Handelsrouten in der Karibik mit Windeinfluss

Die Karibik-Spielwelt in Port Royale 4 ist ca. 4500 km x 2700 km (ca. 12 Millionen km²) groß und wird rund 60 Ortschaften umfassen. Im Vergleich zum Vorgänger vereint die Karte sowohl die Stadt- als auch die Meer-Ansicht mit weitreichenden Zoom-Möglichkeiten und ohne Ladezeiten. Man kann von der großen Karibikansicht bis zu den einzelnen Städten/Siedlungen reinzoomen und gleich die Hexfelder zum Ausbau der Siedlungen erkennen. Die separate (alte) Stadtansicht ist Geschichte.Die gesamte Karte ist von Beginn an zugänglich, jedoch muss man die Städte erst entdecken, bevor die Stadtinformationen und alle Details sichtbar werden, die man für die Planung einer Handelsroute benötigt: Was wird angeboten? Was wird benötigt? Was kann günstig gekauft werden? Was kann teuer verkauft werden? Bevor man allerdings Handel treiben darf, muss eine Handelserlaubnis gekauft werden. An dieser Stelle ist natürlich die Balance der simulierten Wirtschaftswelt elementar wichtig, denn eine Handelssimulation kann sehr schnell an Reiz verlieren, wenn man früh die "lukrativste Route" entdeckt.Auf der großen Karte plant man ebenfalls die Handelsrouten, schließlich geht es in Port Royale 4 darum, möglichst ertragreiche Handelsrouten zwischen den unterschiedlichen Städten/Inseln zu etablieren. Insgesamt kann man mit 25 Waren handeln. Bei der Planung solch einer Route müssen nicht nur Angebot und Nachfrage berücksichtigt werden, sondern auch die etwaige Piraten-Routen und die Windverhältnisse, wodurch sich bessere und schlechtere Routen für die Schiffe ergeben. Wenn gewollt, können die Routen mit Zwischenstopps individuell angepasst werden, damit man den Wind bestmöglich nutzen kann. Neben Untiefen und Klippen, denen man besser ausweichen sollte, gilt es also die Windverhältnisse zu berücksichtigen, denn manchmal ist es sinnvoller eine längere Route zu fahren und dabei die Zeit im Gegenwind zu minimieren. Auf der Weltkarte sind harsche Windverhältnisse mit "roten Pfeilen" markiert, wie ihr im folgenden Video sehen könnt. Die Windverhältnisse sind statisch und verändern sich im Spielverlauf nicht, da man sonst seine Handelsrouten immer und immer wieder anpassen müsste.Anmerkung: Das Videomaterial stammt aus einer frühen Version des Spiels.Port Royale 4 wird auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Die Handelssimulation soll im dritten Quartal 2020 (Juli bis September) in See stechen. Das Spiel von Gaming Minds basiert auf einer hauseigenen Engine, die schon in Railway Empire eingesetzt und weiter verbessert wurde. Einen Mehrspieler-Modus gibt es nicht, da dieser im Vorgänger kaum genutzt wurde. Neben vier Einzelspielerkampagnen (Kolonialmächte: Spanien, England, Frankreich und Niederlande) wird es einen Sandbox-Modus geben.