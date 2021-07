Port Royale 4: Segelt im September auf PS5 und Xbox Series X|S

Die Handelssimulation Port Royale 4 ( ab 19,64€ bei kaufen ) nimmt Kurs auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Nach Angaben von Kalypso Media und Gaming Minds fällt der Startschuss am 10. September. In Aussicht gestellt werden technische Fortschritte bei Grafik und Performance, Cross-Gen-Save-Funktionalität sowie eine verbesserte Licht- und Wettersimulation. Auf PS5 und Xbox Series X soll die Darstellung in 4K erfolgen, während man sich auf dem S-Modell mit einer Auflösung von 1080p begnügen muss.Käufer haben die Wahl zwischen einer Standard und Extended Edition. Letztere wird neben dem Spiel auch exklusive digitale Inhalte wie 4 Leuchttürme und die Blaupausen für 5 dekorative Parks enthalten. Zudem wird sie auch im regulären Handel erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Next Gen Announcement Trailer