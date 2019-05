Pen & Paper Stories: Morriton Manor: Spiele-Umsetzung eines RocketBeans-TV-Formats in Planung - 4Players.de

Beim Indie-Entwickler Backwoods Entertainment ( Unforeseen Incidents ) wird mit Pen & Paper Stories: Morriton Manor an der Spiele-Umsetzung eines RocketBeans-TV-Formats gearbeitet. Das Projekt befindet sich aktuell in der Konzeptphase und hat eine Förderung in Höhe von 20.000 Euro von der Film- und Medienstiftung NRW erhalten - auch Hauke Gerdes ist involviert. Das Adventure mit "herausfordernden Rätseln und schrulligen Charakteren" wird auf einem handgezeichneten 2D-Comic-Stil basieren (ähnlich wie Unforeseen Incidents). Weitere Details findet ihr in einem Artikel bei Medium Auszug aus dem Dokument der Film- und Medienstiftung NRW: "Basierend auf Pen & Paper wird ein Genre Mashup aus Point & Click, Role Playing-Game, traditionellen Pen & Paper-Runden und modernen, narrativen und explorativen Spielen entwickelt. Das Spiel wird eine spannende Mystery-Geschichte im viktorianischen England erzählen und für PC und Konsolen entwickelt."Darüber hinaus arbeitet Backwoods Entertainment auch an Resort, einer interaktiven Kurzgeschichte über Realitätsflucht, Introspektion, Emotionen und den Umgang mit schwierigen Situationen. Resort wird für PC/Mac/Konsolen entwickelt und hat eine Fördersumme (Herstellungsförderung) in Höhe von 100.000 Euro erhalten.Auszug aus dem Dokument der Film- und Medienstiftung NRW: "Die Schriftstellerin Laura Tanner ist auf den Weg in den kleinen Kurort Laburnum Creek, der dem Untergang geweiht ist, weil ein Komet genau auf das Gebiet zusteuert. Die Schriftstellerin will für eine Kolumne Einheimische befragen, die sich weigern, das Gebiet zu verlassen und wird Zeugin mysteriöser Ereignisse."