Ghost Recon Breakpoint: Militär-Shooter mit Survival-Aspekten in einer feindseligen Spielwelt angekündigt - 4Players.de

Die Gold Edition beinhaltet das Basisspiel und den Year 1 Pass.

Die Ultimate Edition beinhaltet das Basisspiel, den Year 1 Pass und das Ultimate Pack.

Die Wolves Collector's Edition enthält das Basisspiel, den Year 1 Pass, das Ultimate Pack, eine Ubicollectibles Figur von Lt. Colonel Cole D. Walker, ein Steelbook, Lithographien, Walker's Dog Tag, eine wasserdichte Karte von Auroa sowie den Soundtrack.

Exklusiv bei GameStop wird zudem die Auroa Edition erhältlich sein, die neben dem Basisspiel das "Heiliges-Land-Paket" beinhaltet.

Ubisoft hat heute Abend Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint offiziell angekündigt. Der Shooter wird am 4. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Ghost Recon Breakpoint ist ein Militär-Shooter in einer feindseligen offenen Spielwelt und kann vollständig im Einzelspieler oder im kooperativen Vier-Spieler-Modus gespielt werden. Schauplatz ist Auroa, eine Insel, auf der die technisch fortschrittlichsten Anlagen einer unberührten Natur gegenüberstehen. Auroa beheimatet den Technologieriesen und Drohnenhersteller Skell Technology. Die Wolves, eine skrupellose Ex-US-Militäreinheit von abtrünnigen Ghosts, haben die Insel übernommen. Angeführt von Nomads früheren Kampfgefährten Lt. Colonel Cole D. Walker (dargestellt von Jon Bernthal) haben sie Skells Drohnen zu Tötungsmaschinen umprogrammiert. Nomad und die Ghosts werden zu einer Erkundungsmission geschickt, aber die Hubschrauber werden abgeschossen. Die Ghosts sind also hinter den feindlichen Linien gestrandet und stehen ihrem bisher härtesten Feind gegenüber. Ihr Ziel ist es zu überleben, sich den Wolves entgegenstellen und versuchen, die Kontrolle über Auroa wiederzuerlangen.Die Entwickler betonten in der Präsentation, dass die Nutzung der Umgebung eine zentrale Rolle spielen wird. So wird man sich zum Beispiel im Schlamm verstecken können (wie bei Predator). Ansonsten kann man Abhänge runterrutschen, sich im Pflanzendickicht verbergen oder Wände erklimmen. Generell soll es mehr Stealth-Möglichkeiten geben. Gegner können zum Beispiel lautlos ausgeschaltet werden. Danach lassen sich die Überreste wegtransportieren. Der Survival-Aspekt soll mit detaillierten Verletzungen und Ermüdungserscheinungen ausgebaut werden. Außerdem wird das Team ein Lager zur Übernachtung aufschlagen können. Im "Biwak" kann zusätzlich die Ausrüstung verwaltet und die Klassen gewechselt werden. Vier Klassen wird es anfänglich geben. Weitere Klassen sollen später hinzugefügt werden. Die Missionen in der Geschichte sollen "völlige Freiheit" bei der Vorgehensweise bieten, u. a. durch neue taktische Optionen und Werkzeuge, einschließlich einer Reihe neuer militärischer Funktionen. In der Story wird es übrigens auch Dialogoptionen und Entscheidungen geben. Wie schon im Vorgänger (Ghost Recon Wildlands) wird man seine Waffen ausführlich individualisieren können. Steuerbare Fahrzeuge dürfen nicht fehlen. Die Intelligenz der Gegner soll ebenso besser ausfallen.Den eigenen Charakter und den Spielfortschritt wird man sowohl in der Hauptkampagne als auch im Spieler-gegen-Spieler-Modus (PvP) beibehalten. Der PvP-Modus wird direkt zur Veröffentlichung verfügbar sein wird. Auch für Ghost Recon Breakpoint hat Ubisoft große Post-Launch-Pläne. Alle vier Monate sollen neue Erweiterungen mit Handlungssträngen, Klassen und Co. folgen. Erstmalig wird es auch Raids als Endgame-Inhalte geben.Ghost Recon Breakpoint wird in mehrere Editionen erscheinen. Neben der Standard Edition kann man zur Gold Edition, der Ultimate Edition und der Wolves Collector's Edition (Ubisoft Store exklusiv) greifen.Käufer der Gold, Ultimate oder Collector's Edition erhalten bis zu drei Tage früher Zugang zum Spiel. Fans, die Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint vorbestellen, erhalten Zugang zur Ghost Recon Breakpoint Beta kurz vor dem Start sowie zum Sentinel Corp. Paket mit Ausrüstung.Entwickelt wird das Spiel von Ubisoft Paris in Zusammenarbeit mit den Studios Ubisoft Bukarest, Montpellier, Bordeaux, Odessa, Kiew, Belgrad und Mailand.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Trailer deutsch