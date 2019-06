Ghost Recon Breakpoint: Beta startet am 5. September - 4Players.de

Wie Ubisoft auf der E3-Pressekonferenz mitteilte, wird die Beta von Ghost Recon Breakpoint am 5. September starten. Nach einer militärischen Ansprache von Schauspieler John Bernthal (u.a. The Punisher), der den Bösewicht im Spiel mimt, wurde eine Community-Plattform namens "Ghost Recon Delta Company" angekündigt, auf der ihr euch ab sofort irgendwie per Streaming, Cosplay...oder...so...verwirklichen und an das Team wenden könnt. Der Taktik-Shooter mit Survival-Anleihen erscheint am 4. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Wir sind Wolves Trailer