Ghost Recon Breakpoint: Live-Action-Trailer "Der Schwur" und Cartoon-Trailer "Big Bad Wolves" - 4Players.de

Ubisoft möchte mit dem Live-Action-Trailer "Der Schwur" weiter auf Ghost Recon Breakpoint einstimmen. In dem Video rückt die Vergangenheit von Cole D. Walker (Jon Bernthal) in den Vordergrund und seine Beweggründe zur Abkehr von den "Ghosts". Neben diesem Trailer hat der Publisher noch den Clip "Big Bad Wolves" veröffentlicht, der den ewig währenden Zwist von "Ghosts" und "Wolves" mit Cartoon-Elementen à Cuphead darstellt.Ghost Recon Breakpoint wird am 4. Oktober 2019 erscheinen. Der Betatest für Vorbesteller und Uplay+-Nutzer wird am 5. September 2019 beginnen.