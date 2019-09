Ghost Recon Breakpoint: Überblick über die Zusatzinhalte für das erste Jahr; Beta-Umfang benannt - 4Players.de

"Neue Abenteuer: Neue Story-basierte Inhalte mit jeder Episode, die die Hauptgeschichte des Spiels erweitern.

Neue Endgame-Inhalte: Episode 1 enthält den Project Titan-Raid. Die Spieler können einen aktiven Vulkan auf einer neuen Insel im Auroa-Archipel erkunden, wo sie alle auf Auroa erlernten Fähigkeiten in 4-Spieler-Koop-Herausforderungen einsetzen müssen. Der Raid lässt sich wiederholen und ist für alle Spielstile anpassbar.

Neue Fraktionseinsätze: Die Fraktionen im Spiel werden sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und jeden Monat werden neue narrative Fraktionseinsätze veröffentlicht, die sowohl den Kontext als auch die Charakterentwicklung einbeziehen.

Neue Klassen: Drei neue Klassen werden in Year 1 eingeführt, beginnend mit dem Ingenieur, der über Fachwissen im Bereich Hacking verfügt.

Live-Events: Bei diesen Events werden VIPs Nomad dabei unterstützen, sich neuen Bedrohungen zu stellen. Neue Events werden mit jeder Episode von Year 1 verfügbar sein und einen Monat andauern.

PvP-Updates: Zusätzlich zu den drei neuen Klassen, die im PvP-Modus komplett spielbar sind, werden regelmäßig neue Karten und Updates veröffentlicht.

Regelmäßige neue Inhalte: Neue Inhalte wie Missionen, Aktivitäten und freispielbare Gegenstände werden mit jeder neuen Episode verfügbar sein."

Ubisoft hat den Post-Launch-Pläne für das erste Jahr von Ghost Recon Breakpoint konkretisiert, also die Zusatzinhalte, die nach dem Verkaufsstart am 4. Oktober zur Verfügung stehen werden. Mit dem Release wird die Hauptgeschichte "Operation Greenstone" veröffentlicht, gefolgt von Episode 2 und 3 im Abstand von jeweils vier Monaten. Jede Episode enthält neue Story-Einsätze, Endgame-Inhalte, Fraktionseinsätze und PvP-Erweiterungen.Der Plan laut Ubisoft:Vom 5. bis zum 8. September findet zudem der geschlossene Betatest von Ghost Recon Breakpoint statt. Während der Closed Beta haben die Spieler Zugang zu einigen Provinzen und Missionen, die man entweder alleine oder mit bis zu vier Spielern im Koop angehen kann. Zu den verfügbaren Missionen gehören zwei Operationen-Greenstone-Missionen, die Teil der Hauptstory sind; Auroa-Missionen, die Nebenmissionen enthalten, um mehr über die Insel und ihre Bewohner zu erfahren und Fraktionseinsätze, die acht neue Missionen pro Tag enthalten. Zusätzlich gibt es Drohnenbereiche, um die Stärke der Spieler im Kampf zu testen, in denen sie sich gegen unterschiedliche Drohnen, z.B. Murmurs (kleine Flugdrohnen), Aamons (mittelgroße Landdrohnen) und Behemoths (schwere, gepanzerte Drohnen) behaupten können."Während der Closed Beta können die Spieler an "Man Down" teilnehmen, einem speziellen In-Game Charity-Event und Spenden für Child's Play sammeln, indem sie sich mit anderen zusammenschließen und ihren Teammitgliedern helfen und sie wiederbeleben. Je mehr Spieler teilnehmen, desto mehr spendet Ubisoft."Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer Der Schwur