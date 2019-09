Ghost Recon Breakpoint: Video: Überblick über den Taktik-Shooter - 4Players.de

Noch bis zum 8. September läuft der geschlossene Betatest von Ghost Recon Breakpoint und passend dazu hat Publisher Ubisoft ein sechseinhalb Minuten langes Video veröffentlicht, in dem der Nachfolger von Ghost Recon Wildlands präsentiert wird - in deutscher Sprache. Die Entwickler geben einen Überblick über die Spielwelt, die Geschichte, den kooperativen Mehrspieler-Modus, die Missionen, die Überlebensaspekte, die Klassen, das Arsenal, die Spieler-gegen-Spieler-Gefechte und die weiteren Inhalte, die nach der Veröffentlichung folgen sollen.Ghost Recon Breakpoint wird am 4. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. In unserer Vorschau hinterließ der Taktik-Shooter einen befriedigenden Eindruck ( zur Vorschau ).Letztes aktuelles Video: Überblick Was ist Breakpoint